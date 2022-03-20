Elon Musk, Starship ile İnsanları Mars'a Taşıma Hedefini Yine Erteledi

İnsanlığın içinde bulunduğumuz on yılın sonundan önce Mars'a ayak basma ihtimali, Elon Musk'ın kızıl gezegene ulaşmak için belirlediği hedef tarihini ertelemesiyle azalmaya başlıyor. SpaceX'in kurucusu 2016 yılında, Mars'ta bir şehir kurma konusundaki büyük tutkusunu açıklamıştı. O zamanlar Musk, komşu gezegenimize mürettebatlı bir görevin 2024'te gerçekleşmesini umuyordu. O zamandan beri, şirket Mars roketini inşa etmede çok ilerleme kaydetti. Ancak bu ilerleme, zaman tablosunu karşılayacak kadar hızlı değil.
Geçtiğimiz günlerde Musk, 2029'u insanların Mars'a adım atabileceği en erken tarih olarak gördüğünü açıkladı. Yani, 1969'daki ilk aya inişin üzerinden 60 yıl geçmiş olacak. Musk, daha önce de 2024 tarihini 2026 olarak değiştirmişti.
SpaceX'in NASA için astronotları aya ve nihayetinde Mars'a götürmek üzere tasarladığı Starship aracı, bazı başarılı yüksek irtifa uçuşları yaptı. Ancak henüz uzaya çıkamadı.
Musk, son iki yılda, Mars'a ulaşma sürecini yavaşlatan federal fırlatma düzenlemeleri hakkında yakınırken, son zamanlarda, SpaceX'in Starship'in raptor motorlarını daha hızlı üretememesi durumunda iflas ihtimalinden bile bahsetti.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Mars'a gitmek oldukça ciddi bir planlama gerektiriyor. Mars ve Dünya Güneş'in etrafında hareket ederken, iki gezegen birbirine yakınlaşır ve sonra tekrar uzaklaşır. İki gezegen arasındaki yolculuğun en kısa olduğu zamanlardan yararlanmak, belirli aralıklarda fırlatmayı gerektirir. Bu on yıl için ideal Mars fırlatma pencereleri bu yılın sonu, 2024'ün sonu, 2026'nın sonu ve 2028'in sonu/2029'un başı olarak belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın