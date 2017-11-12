Elon Musk, Tesla'nın Yapay Zekasını Savundu

Tesla'nın yapay zekası tarafından sürülen otomobiller, bir insanın kullandığı otomobil kadar iyi iş çıkartabilir mi? Cevabı Elon Musk böyle veriyor.

Elon Musk, Tesla'nın Yapay Zekasını Savundu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy S9 Mini'den İlk İşaretler mi?
Galaxy X Belki de Böyle Çalışacak!
Meizu, Türkiye Pazarına İddialı Giriyor
iPhone X ile Akıllı Telefon Satışları Artabilir!
Apple, 12 Ay İçerisinde Tarih Yazabilir!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir