Elon Musk ve Kardeşine, Borsadaki Hisse Satışları Hakkında İnceleme!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Tesla ve SpaceX'in yönetim kurullarında yer alan Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk tarafından yapılan Tesla hisse senedi satışlarını araştırdığı bildiriliyor. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan The Wall Street Journal'ın söylediğine göre SEC, Tesla CEO'su ve kardeşinin bu satışlarda kurallarını ihlal edip etmediğini inceliyor.
Kimbal Musk, Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına Tesla'daki hissesinin %10'unu satıp satmaması konusunda fikirlerini sormasından bir gün önce, 5 Kasım'da 108 milyon dolar değerinde Tesla hissesi sattı ve daha sonra 2 milyonun üzerinde hisse sattı. Tesla hisseleri Twitter anketinden sonra değer kaybetti.
SEC'in, Elon Musk'ın Kimbal Musk'a hisselerini satmadan önce yaklaşan Twitter anketi hakkında bilgi verip vermediğini sorguladığı bildiriliyor. Kimbal Musk'ın ayrıca Şubat 2021'de 25 milyon dolarlık Tesla hissesini hisse başına 852 dolar, yani Ekim ayına kadarki en yüksek fiyattan sattığı bildirildi.
SEC konu hakkında yorum yapmadı. Tesla, yorum taleplerine cevap verecek bir halkla ilişkiler bölümüne sahip değil, ancak Elon Musk'ın Perşembe günü Financial Times'a, kardeşinin Twitter anketini yapacağını "hiçbir fikrinin" olmadığını söylediği bildirildi.
Musk, Musk'ın ajans tarafından yıllarca araştırılırken SEC yolsuzluğuna dair kanıtlar biriktirdiğini öne süren bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak Perşembe günü, "Bir dava oluşturmak tam olarak yaptığım şey," diye tweet attı ve ekledi: "Mücadeleyi ben başlatmadım ama ben bitireceğim."
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