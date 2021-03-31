Elon Musk ve SpaceX'in Starship SN11'i, Riskli Fırlatma Sonrası Patladı...

Starship SN11 roketi, SpaceX'in tüm risklere rağmen denediği fırlatmanın iniş aşamasında infilak etti. Elon Musk, patlama hakkında "ciddi bir şey olmuş gibi gözüküyor" dedi.

  • Levent Öztürk
Starship SN11 riskli fırlatma sonrası patladı...
SpaceX

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