Elon Musk ve SpaceX'in Starship SN11'i, Riskli Fırlatma Sonrası Patladı...

Starship SN11 görevinin, SpaceX'in Starship SN10 görevinde yaşanan hataları düzelttiği ve sorunsuz bir iniş gerçekleştirdiği görev olması bekleniyordu. Ancak bunun yerine firma, düşük görüş şartlarında bir iniş denedi ve roket, henüz belirlenmemiş sebeplerden dolayı başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Resmi canlı yayın beş dakika kırk dokuz saniye sonra kesilse de, üçüncü taraf yayınlar patlamayı yakalamayı başardı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Headphone warning!<br><br>Our last views of <a href="https://twitter.com/hashtag/Starship?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Starship</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SN11?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SN11</a>'s flight, now with sound!<br><br>That's a big boom.<br><br>More on the <a href="https://twitter.com/NASASpaceflight?ref_src=twsrc%5Etfw">@NASASpaceflight</a> livestream: <a href="https://t.co/PbgTUl6KGY">;;/a> <a href="https://t.co/3BZD3uOpIc">pic.twitter.com/3BZD3uOpIc</a></p>— Brady Kenniston (@TheFavoritist) <a href="https://twitter.com/TheFavoritist/status/1376895130125414404?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Elon Musk'ın söylediğine göre motor-2'de bazı problemler olduğu ve iniş yanmasından sonra "ciddi bir şey" olmuş gibi gözüküyor. Ancak daha fazla inceleme yapılmadan kesin bir sebep vermek mümkün olmayacak.
SN11, firmanın 10 kilometre yüksekliğine fırlatıldıktan sonra bir roket ile iniş yapmayı dördüncü denemesiydi. Görev, geçtiğimiz Cuma ve dün (29 Martta) olmak üzere toplamda iki kez ertelenmişti. İkinci ertelenme, Federal Havacılık İdaresi (FAA) müfettişinin fırlatma alanına zamanında ulaşamamasından kaynaklanıyordu.
Eğer görev bir kez daha ertelenmiş olsaydı onay alınabilmesi için firmanın Cuma gününe kadar beklemesi gerekecekti. Ayrıca fırlatmadan önce de birkaç saat daha sisin kalkmasını bekleme seçeneği bulunuyordu ancak firma, fırlatma riskini almayı tercih etti. SpaceX, eğer bekleseydi rüzgarın artarak fırlatmayı imkansız yapabileceğinden endişeleniyordu.
SpaceX'in bir sonraki Starship fırlatmasını ne zaman yapacağı henüz belli değil ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz. Firmanın, roketi önümüzdeki aylarda ve yıllarda yörünge ve ay uçuşlarında denemeden önce iniş sürecinin mümkün olduğunda hızlı bir şekilde mükemmelleştirmesi gerekiyor.
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