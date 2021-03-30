Yapay zeka ve Hayal Gücünü Birleştiren Zekathon Yarışması Sonuçlandı

Turkcell'in Zekâ Gücü projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediği yapay zekâ ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışması sonuçlandı.

Turkcell Zekathon Yarışması Sonuçlandı!

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