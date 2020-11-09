Elon Musk'ın 1 Nisan'da Yaptığı 1 Nisan Şakası, 2.5 Yıl Sonra Gerçek Oldu

Elon Musk'ın 2018 yılında takipçilerine yaptığı 1 Niasan şakası, aradan geçen 2,5 yılın ardından gerçeğe dönüştü.

  • Levent Öztürk
Elon Musk'ın 1 Nisan şakası gerçek oldu
Tesla

Otomobiller ve alkol tüketiminin garip bir birleşimi ile Tesla, kendi markasını taşıyan bir içkiyi piyasaya sürüyor. Tesla Tekila. Kendi sitesi üzerinde "özel, az miktarda premium %100 de agave tequila añejo" olarak tanımlanan ürünü 250 dolar fiyatıyla satın almak mümkün.

Son yıllarda artık alıştığımız şekilde bu fikir, Elon Musk'ın 2018 yılında Teslaquila hakkında gönderdiği bir "1 Nisan" şakası tweet'i ile başladı. Her ne kadar daha sonra firma bu ismi tescillemek istemiş olsa da, artık daha geleneksel bir isimle devam etmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Siparişler iki şişe ile sınırlı ve online alkol satışı ile ilgili kanunlar dolayısıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde sadece belirli ABD eyaletlerine gönderilebiliyor. İçki, kendi ürünlerini 40 - 45 dolar fiyat aralığında sunan Nosotros Tequila tarafından üretiliyor ancak bu ürünler, Fransız meşesi fıçılarda fazladan dört ay bekletilmiş veya bir şimşek şeklindeki özel, el yapımı şişelere doldurulmuş değiller.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
12 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Watch Dogs: Legion İncelemesi
Dünya Koronavirüs'le Uğraşırken Kanada'da Şimdi de H1N2v Ortaya Çıktı
Yeni Apple ARM İşlemcisi Performansıyla Intel Core i9'a Parmak Isırtıyor!
30 Yaş ile Birlikte, Çoğu İnsanın "Müzik Felci" Geçirdiğini Biliyor musuz?
En sıkı izleyiciler bile fark edemiyor! Truman Show'daki gizli detaylar

 

 