Elon Musk'ın 1 Nisan'da Yaptığı 1 Nisan Şakası, 2.5 Yıl Sonra Gerçek Oldu

Otomobiller ve alkol tüketiminin garip bir birleşimi ile Tesla, kendi markasını taşıyan bir içkiyi piyasaya sürüyor. Tesla Tekila. Kendi sitesi üzerinde "özel, az miktarda premium %100 de agave tequila añejo" olarak tanımlanan ürünü 250 dolar fiyatıyla satın almak mümkün.
Son yıllarda artık alıştığımız şekilde bu fikir, Elon Musk'ın 2018 yılında Teslaquila hakkında gönderdiği bir "1 Nisan" şakası tweet'i ile başladı. Her ne kadar daha sonra firma bu ismi tescillemek istemiş olsa da, artık daha geleneksel bir isimle devam etmeye karar vermiş gibi görünüyor.
Siparişler iki şişe ile sınırlı ve online alkol satışı ile ilgili kanunlar dolayısıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde sadece belirli ABD eyaletlerine gönderilebiliyor. İçki, kendi ürünlerini 40 - 45 dolar fiyat aralığında sunan Nosotros Tequila tarafından üretiliyor ancak bu ürünler, Fransız meşesi fıçılarda fazladan dört ay bekletilmiş veya bir şimşek şeklindeki özel, el yapımı şişelere doldurulmuş değiller.
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