Elon Musk'ın Boring Tünellerine İlk Bakış!
Elon Musk'ın otomobilleri yerin altına indirmeye hazırlanan tünel projesinden ilk fotoğraf yayınlandı!
Arabaları sürüş şeklimizi ve evimizin enerjisini değiştirmekle, ve uzaya gitmekle tatmin olmayan Elon Musk, görünüşe bakılırsa bu kez de trafik sıkışıklıklarını yerin altına taşımak istiyor! Büyük şehirlerin altına bir tünel ağı örmeyi planlayan Musk, test tünellerinden birinin fotoğrafını ilk kez Instagram'da paylaştı.
Fotoğrafta görülen tünel, Los Angeles, Hawthorne'daki SpaceX karargahının yakınlarında yerin altına inşa edilmiş. Tabii ki yerel yetkililerin izni de alınmış bulunuyor. Burada asıl önemli olansa, Musk'un yeni Boring firmasının tünelleri diğer firmalara göre daha ucuz ve etkili şekilde yapıp yapamayacağı.
Eğer Musk'ın büyük tünel vizyonu gerçek olursa, motorlu aracınızı alıp yerin altına indirip, en kötü trafik zamanlarında burayı kullanarak istediğiniz yere hızlıca varabileceksiniz (muhtemelen rayların üstündeki bir sistemle taşınarak.)
Musk, planları hakkında pek bir bilgi açıklamıyor. Sadece gördüğünüz resim var, buradan ne anlam çıkaracağınızsa size kalmış. Resimde ışık, kablolar, duvar panelleri ve raylar görülüyor.
Musk, tünel fikrinin potansiyele sahip olduğu konusunda kendine güveniyor ve gerçek olursa, ciddi anlamda yolculuk sürelerini kısaltabilir. Tabii bu tünelleri inşa için izin almak da ayrı bir sorun olacak gibi görünüyor. Başka bir test izni de geçenlerde Maryland için verildi.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın