Elon Musk'ın Boring Tünellerine İlk Bakış!

Elon Musk'ın otomobilleri yerin altına indirmeye hazırlanan tünel projesinden ilk fotoğraf yayınlandı!

Elon Musk'ın Boring tünellerine ilk bakış!

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