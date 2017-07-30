Elon Musk'ın Space X'inde İşler Değişti!
Elon Musk, SpaceX için hayata geçirdikleri değişiklikleri tek tek ortaya koydu!
Washington'da gerçekleşen International Space Station Research and Development Conference'ta (Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırma ve Geliştirme Konferansı) konuşan Elon Musk, SpaceX'in Dragon uzay aracı için SuperDraco iticilerini kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında duyurulan ilk fikir, bu iticilerin ve iniş ayaklarının kullanılarak Mars toprağına bir itici iniş gerçekleştirilmesiydi.
Ancak Musk, bu sistemin güvenliğini garantilemenin "özellikle mürettebat taşınması söz konusuyken" muazzam bir çabaya ihtiyaç duyacağını belirtti ve yeni nesil Dragon kapsüllerinin bu iticilere sahip olmamasının sebeplerinin birinin bu olduğunu söyledi. Diğer sebep de, SpaceX'in Mars'a iniş için daha iyi bir yaklaşım bulmuş olması ancak Musk, bu konuda daha fazla detay vermiş değil.
Dragon'un iniş sistemi, SpaceX'in planlarındaki tek değişiklik değil. Musk ayrıca geçtiğimiz yıl Eylül ayında duyurulan Interplanetary Transport System'in (ITS – Gezegenlerarası Ulaşım Sistemi) de "evrim geçirdiğini" ve değişimlerin arasında aracın boyutunun küçülmesinin de bulunduğunu duyurdu. Yapılan değişikliklerin sebepleri arasında, geminin ilk sürümünün tahmini maliyeti de bulunmaktaydı.
Musk, bu aracın çok pahalı olduğunu belirtirken, Mars'a gidişin masrafının nasıl karşılanacağını da anlattı. Her ne kadar ITS'nin yeni bir görseli sunulmuş olmasa da, yeni sürümün ve yetenekleri hakkında bazı ipuçları verildi. Yeni tasarımın en önemli özelliklerinden biri, Mars çalışmalarının yanı sıra Dünya yörüngesinde de çalışabilmesi ve belki de masrafları yörüngede yaptığı çalışmalar ile kendisinin karşılaması.
Son olarak da yaklaşan ilk Falcon Heavy roketinin fırlatılması hakkında konuşan Musk, "yanlış gidebilecek pek çok şeyin olduğunu" söyledi. Normal Falcon roketlerinin sahip olduğu bir hareket motoru çekirdeği yerine üç adet motora sahip olan Falcon Heavy, aynı anda ateşlenmesi gereken 27 motora sahip.
Hatta Musk, "heyecanlı olacağının garantili" olduğunu söylediği fırlatmayı izlemek için insanların Cape Canaveral'a gitmelerini teşvik ederken, büyük ihtimal ile aracın yörüngeye bile ulaşamayacağını da belirtmeyi unutmadı. Başka bir deyişle, beklentinin çok yüksek tutulmamasını istedi...
Levent Öztürk
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