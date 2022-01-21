Elon Musk'ın SpaceX'i, Uzaydan Kargo Taşımaya Hazırlanıyor!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, ABD Hava Kuvvetlerinden özel bir sözleşme daha almayı başardı. Sözleşme kapsamında SpaceX, uzay yoluyla ve kendi roketlerini kullanarak bir noktadan diğerine kargo taşıyacak!