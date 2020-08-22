En iyi Afro-Amerikan ve ırkçılığı anlatan 18 film! IMDb puanı en yüksekler!

Afro-Amerikan ve ırkçlıkla ilgili filmleri izlemek ve bu fikir sahibi olmaya ne dersiniz? En iyi Afro-Amerikan filmlerini ve ırkçılığı anlatan filmleri IMDb puanına göre sıraladık...
18. CREED / CREED: EFSANENİN DOĞUSU (2015)
IMDb puanı: 7,6
Creed / Creed: Efsanenin Doğusu filminin konusu nedir? Eski boksör Apollo Creed'in evlilik dışı biri ilişkiden doğan çocuğu olan Donnie (Michael B. Jordan) annesinin ölümünün ardından Creed'in dul eşi tarafından himaye altına alınır ve zengin bir ailede rahat bir şekilde büyür. Ancak o bu hayatı reddederek boksör olma hayallerine kapılır ve kendisini yetiştirmesi için Rocky Balboa'nın peşine düşer.
17. GİZLİ SAYILAR / HIDDEN FIGURES (2016)
IMDb puanı: 7,8
Gizli Sayılar (2016) Hidden Figures filminin konusu nedir? Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.
16. STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015)
IMDb puanı: 7,8
Straight Outta Compton filminin konusu nedir? 80'lerin ortalarında Los Angeles'ta NWA isimli bir grup kendi başlarına Hip Hop kültüründe ve yaşamlarındaki zorluklarla ilgili bir devrim yaparlar.
15. ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK / THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS (2008)
IMDb puanı: 7,8
Çizgili Pijamalı Çocuk / The Boy in the Striped Pyjamas filminin konusu nedir? 2. Dünya Savaşı'nın kara günlerinde, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun hikayesi. 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin'den ayrılır ve Polonya'da yaşamaya başlar. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı tellerin arkasında kalan bir Yahudi'dir.
Bruno'nun yaşadığı yer, 1.5 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının bitişiğindedir. Oğlunun tellerin ardında yaşananlarla ilgili gerçeği öğreniceğinden kaygılanan Bruno'nun annesiyse oğlunu bu ''arkadaş''lıktan korumaya çalışır.
14. TAVŞAN JOJO/ JOJO RABBIT (2019)
IMDb puanı: 7,9
Tavşan Jojo / Jojo Rabbit filminin konusu nedir? Tavşan Jojo, annesinin evlerinde bir kızı sakladığını öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor. Hitler'in gençlik kamplarında yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.
13. BEN SENİN ZENCİN DEĞİLİM / I AM NOT YOUR NEGRO (2016)
IMDb puanı: 7,9
Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro filminin konusu nedir? Yazar James Baldwin, bitmemiş romanı "Remember This House" ile modern Amerika'daki ırk hikayesini anlatıyor. Raoul Peck'in yönettiği belgeseli James Baldwin, Harry Belafonte, Marlon Brando, George W. Bush, Dick Cavett, Ray Charles, Gary Cooper, Joan Crawford, Tony Curtis, Doris Day, Bob Dylan, Shumerria Harris ve Audrey Hepburn gibi birbirinden ünlü isimler arşiv görüntüleri ile yer alıyor.
12. DUYGULARIN RENGİ / THE HELP (2011)
IMDb puanı: 8,0
Duyguların Rengi / The Help filminin konusu nedir? Duyguların Rengi, gizli bir yazı projesi etrafında birbirlerine daha çok yaklaşan 3 farklı kadının dostluk öyküsünü anlatıyor. Eugenia Phelan, bir genç kız olarak iyi eğitim aldığı okuldan mezun olmuştur ve diğer kız arkadaşları gibi evlenip, çocuk yapmak yerine kendine meslek edinmek ister. Bir yazar olmayı kafasına koyan genç kız, ailesinin beklentilerini de boşa çıkartarak yerel bir gazetede küçük bir köşe sahibi olur. Ev işlerinde püf noktalarını yazdığı bu minik köşe için en yakın arkadaşının hizmetçisi Aibileen'dan yardım ister ve böylece kendisini sıra dışı bir projeye başlarken bulur. Bu gizli projede dokunaklı hikayeler yazmaya başlayınca ona bu ilhamı hizmetçi Aibileen ve aşçılık Minny'nin anlattığı gerçek insan öykülerinden çok etkilenir... Yönetmen Tate Taylor tarafından beyazperdeye uyarlanıp çekilen filmin baş rollerini ise Emma Stone, Viola Davis ve Octavia Spencer paylaşıyor...
11. 12 YEARS A SLAVE/ 12 YILLIK ESARET
IMDb puanı: 8,1
12 Yıllık Esaret / 12 Years a Slave filminin konusu nedir? 12 Yıllık Esaret, özgürlüğünü geri kazanmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiflikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan br grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır. Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulmuştur...
10. YEŞİL REHBER / GREEN BOOK (2018)
IMDB: 8,2
Yeşil Rehber / Green Book filminin konusu nedir? Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.
9. 13TH (2016)
IMDB: 8,3
13th filminin konusu nedir? The 13th, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevi sistemine ve ülkenin ırksal eşitsizliğine odaklanıyor. Kitlesel suçluluk ve ABD'de hapishane nüfusunun giderek artmasına odaklanılan belgeselde, aktivistler, politikacılar, tarihçiler ve daha önce hapishanede bulunan kadın ve erkeklerin konuşmalarının yer aldığı arşiv görüntüleri bulunuyor.
8. TANRIYI OYNAYANLAR / SOMETHING THE LORD MADE (2004)
IMDB: 8,3
Tanrıyı Oynayanlar / Something the Lord Mad filminin konusu nedir? Gerçek bir hikayeden beyazperdeye aktarılan bu filmde, Dr. Alfred Blalock ( Alan Rickman ) ve asistanı Vivien Thomas (Mos Def) arasında geçen bir ilişki anlatılıyor. Vivien Thomas, üstün bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, ırk ayrımından dolayı kaybolup gitmemek için büyük çaba harcayan siyahi bir doktor adayıdır. Ancak üniversite için biriktirdiği parayı yatırdığı banka iflas edince işi iyice zorlaşır...
7. SOYSUZLAR ÇETESİ / INGLOURIOUS BASTERDS (2009)
IMDB: 8,3
Soysuzlar Çetesi / Inglourious Basterds filminin konusu nedir? Soysuzlar Çetesi'nde, Alman kuşatması altındaki Fransa her zamankinden zor günler geçirmektedir. Savaştan hasar gören sivillerden sadece biri olan Shosanna, ailesinin canice öldürülmesine tanık olmuştur. Bir şekilde bu can pazarından kurtulmayı başaran kadın Paris'e gidip burada yeni bir kimlikle, sıfırdan hayata başlar. Öte yandan Avrupa'nın farklı bir ülkesinde kendi askerlerini Nazilere karşı örgütleyen yahudi Teğmen Raine amacına ulaşmak için çeşitli planlar kurmaktadır. Shosanna, Teğmen Raine ve Alman aktrisin yolları, Shosanna'nın işlettiği bir sinema salonunda kesişecektir. Aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği, başrollerini ise Brad Pitt ve Diane Kruger'ın paylaştığı film sekiz dalda Oscar'a aday gösterilmiştir.
6. BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK / TO KILL A MOCKINGBIRD (1962)
IMDB: 8,4
Bülbülü Öldürmek / To Kill a Mockingbird filminin konusu nedir? Bülbülü Öldürmek, ekonomik buhranın hüküm sürdüğü 1930'lar Amerika'sında, Alabama eyaletinde yaşanan gerçek bir olaydan konusunu almaktadır. Film, ırkçılığın şiddetinin son noktaya ulaştığı bu dönemi gerçekçi bir üslupla işliyor. Beyaz bir kadına tecavüz suçuyla tutuklanan siyah bir gencin avukatlığını üstlenen başarılı bir avukat çevresi tarafından şiddetle eleştirilip davadan geri çekilmesi yönünde baskılara maruz kalır. Ancak idealist avukat yolundan dönmeyecektir.
5. ZİNCİRSİZ / DJANGO UNCHAINED (2012)
IMDB: 8,4
Zincirsiz / Django Unchained filminin konusu nedir? Zincirsiz, Köle Django'nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz ile yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz ile anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir. Görev başarıyla tamamlanır ama ikilinin yolları ayrılmaz Schultz ve Django beraber Güney'in en çok aranan suçlularının peşine düşerler... 'Avlanma' hünerini her geçen gün geliştiren Django'nun artık tek bir hedefi vardır: köle ticareti yüzünden kaybettiği eşi Broomhilda'yı bulmak ve onu kurtarmak... Bu hedef onları kötü şöhretli "Candyland" çiftliğine ve çiftliğin sahibi olan Calvin Candie'ye götürecektir...
4. GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE / AMERICAN HISTORY X (1998)
IMDB: 8,5
Geçmişin Gölgesinde / American History X filminin konusu nedir? Geçmişin Gölgesinde, ölüdürülen babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Babasının uyuşturucu satıcısı bir siyahi tarafından öldürülmesinden sonra Derek faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmiştir. Babasının ölümünün intikamını bu örgütün, kendileri gibi olmayanlara karşı yaptığı saldırılar ve tacizlerle almaya çalışan Derek, bir gün, arabasını çalmaya çalışan iki siyahiyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük kardeşi Danny de ağabeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek hapiste geçirdiği süre boyunca bambaşka bir adam olmuş, yaptığı hatalardan pişmanlık duymuştur. Artık bir "dazlak" değildir ve tek amacı kardeşini bu yanlış yoldan geri döndürmeye çalışmak olacaktır. Yönetmen Tony Kaye'nin oldukça ses getiren bu ilk uzun metraj filminin başrollerinde Edward Norton ve Edward Furlong var.
3. HAYAT GÜZELDİR / LA VITA E BELLA (1997)
IMDB: 8,6
Hayat Güzeldir / La vita è bella filminin konusu nedir? 1930'ların İtalya'sında Guido adındaki tasasız, kaygısız bir Yahudi kitapçı yakın bir şehirdeki güzel kadına kur yapıp onunla evlenerek bir peri masalı başlatır. Guido ve karısının bir oğulları olur ve İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutluluk içinde yaşarlar. Ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden elinden geldiğince uzak tutmak çabası ile Guida bu yıkımı bir oyun gibi gösterir. Bu oyunun kazanma ödülü ise bir tanktır...
2. YEŞİL YOL / THE GREEN MILE (1999)
IMDB: 8,6
Yeşil Yol / The Green Mile filminin konusu nedir? Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.
1. SCHINDLER'IN LİSTESİ / SCHINDLER'S LIST (1993)
IMDB: 8,9
Schindler'in Listesi / Schindler's List filminin konusu nedir? Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapımdır.
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