En iyi Afro-Amerikan ve ırkçılığı anlatan 18 film! IMDb puanı en yüksekler!

Afro-Amerikanların yaşadıkları sorunlar ve ırkçılık problemi, tarihte birçok kültür veya topluluk içindeki çeşitli azınlıkların fiziksel veya psikolojik olarak baskı görmesine sebep oldu. Sinemada de birçok kez bu konuya değinildi.Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış, unutulmaz en iyi Afro-Amerikan ve ırkçılığı anlatan filmleri sizler için derledik...