En iyi, unutulmaz Aamir Khan filmleri! IMDb puanına göre en iyi 30 film

Aamir Khan, komediden drama, gerilimden intikama kadar birçok türü bir araya getiren bir 'Bollywood yıldızı'. Hint Sineması'nın sevilen ismi son yıllarda özellikle Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesi yakaladı.
Ünlü aktör Aamir Khan'ın, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmi koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarım kalmıştı. Khan filminin bir kısmını Türkiye'de çekecek.
Çekimlerin Niğde, İstanbul ve Adana'da yapılması bekleniyor. Aamir Khan'ın en iyi, unutulmaz filmlerini bu içerikte bir araya getirdik. IMDb puanına göre sıraladığımız Aamir Khan filmlerini inceleyebilirsiniz...
30. Lal Singh Chaddha (2021)
IMDb Puanı: Forrest Gump (1994) 8,8 puanı vardı
Lal Singh Chaddha fimi konusu nedir? 1994 Amerikan filmi Forrest Gump'ın resmi bir yeniden yapımı.
Forrest Gump filmi konusu nedir? Kennedy ve Johnson'ın başkanlıkları, Vietnam olayları, Watergate ve diğer tarihi olaylar, tek arzusu çocukluk sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek olan 75 IQ'ya sahip Alabamalı bir adamın bakış açısıyla ortaya çıkıyor.
29. Dhoom 3 (2013)
IMDb Puanı: 5,4
Dhoom 3 filmi konusu nedir? Sihir ve akrobasi eğitimi almış bir sirk şovmeni olan Sahir, Chicago'da babasını mahveden yozlaşmış bir bankayı devirmek için hırsıza dönüştüğünde, Hintli subaylar Jai ve Ali onu yakalamaya çağırılır.
28. ISGQ (1997)
IMDb puanı: 6,9
Ishq filminin konusu nedir? Ajay ve Aamir çoçukluktan beri arkadaşlardırlar. Ajayın babası çok zengindir ve fakirlerden nefret eder. Bir gün bu ikili kendileri gibi iki kızla karşılaşırlar ve aralarında kavgayla beraber bir aşk başlar. Lakin Zengin olan babalar evlatlarının bu ilişkilerinin önüne geçmek isterler ve onlara binbir türlü oyunlar oynarlar. Bakalım kim galip gelicek. Film başlarda fazla sulu bir komedi filmi gibi gözüksede özellikle sonlarına doğru acayip kasvet kaplıyor ve acıklı bir hal alıyor. Aamir Khan, Ajay Devgn, Juhi Chawla, Kajol başrollerde.
27. DIL DHADAKNE DO (2015)
IMDb puanı: 6,9
Dil Dhadakne Do filminin konusu nedir? Filmde, Kamal ve Neelam, 30. yıl dönümleri için gemi yolculuğu düzenlerler ve geride kalan çocukları Ayesha ve Kabir ise hayat, aile, arkadaşlık, evlilik, iş ve bunların çevresinde gelişen sorunlarla uğraşır. Oldukça ses getiren bir yapım olan Dil Dahadakne Do, Aamir Khan'ın öğretici ve eğitici filmlerinden birisi.
26. AKELE HUM AKELE TUM (1995)
IMDb puanı: 7,0
Akele Hum Akele Tum filminin konusu nedir? Rohit ve Kiran aynı hayale sahip, ünlü bir şarkıcı olmak isteyen iki kişidir. Tanışıp aşık olan ikili evlendikten sonra bu hayal yolunda tek başına değil birbirlerine destek olarak ilerleyeceklerdir.
25. DHOBI GHAT (2010)
IMDb puanı: 7,0
Dhobi Ghat filminin konusu nedir? Mumbai Günlükleri bir dram filmidir. Mumbai Günlükleri, Mumbai'de farklı yaşam ve geçmişleri olan şans eseri hayatlarının kesiştiği 4 kişinin hikayesinı anlatır. Arun Yalnız bir ressam, Shai bankacı ve tutkulu bir fotoğrafçı, Munna aktör olmayı arzulayan bir çamaşırcı, Yasmin de yeni evli kardeşi için video çeken bir karakterdir. Film Yasmin'in kardeşine yeni geldiği Mumbai'yi videoya alarak anlatması üzerine başlayıp, Ressam Arun'un yeni evine taşındıktan sonra da dolapta bulduğu üç video kaseti üzerine devam eder.
24. TALAASH (2012)
IMDb puanı: 7,2
Talaash filminin konusu nedir? Dram, gizem ve suç unsularını bünyesinde barındıran Talaash, bu kez alışılagelmiş bir Amir Khan oyunculuğuyla değil, daha farklı bir oyunculukla karşımıza çıkıyor. Amir Khan filmde polis rolünde oynamaktadır. Bir polisin, bir ev hanımının ve bir hayat kadınının yollarının nasıl kesiştiğini ve kendilerini bir anda nasıl gizemli bir olayın içerisinde bulduklarını anlatmaktadır. Baştan sona sürükleyici bir yanı bulunan bu filmi izlerken siz de zaman zaman olayların nasıl gerçekleştiğini anlamakta güçlük çekeceksiniz.
23. FANAA (2006)
IMDb puanı: 7,2
Fanaa filminin konusu nedir? Filmde Zooni (Kajol) kör ama güzel bir kızdır. Bir gün Cumhuriyet kutlamalarında sahne almak için turla Delhi'ye giderken tur rehberi Rehan'a (Aamir Khan) aşık olur. Zooni'nin ameliyat olacağı bir gün ise Rehan'a birden ortadan kaybolur ve o gün başkentte meydana gelen terör olaylarında kendine ölmüş süsü verir. Zooni Rehan'ın ölümüne alışarak yaşamını bir şekilde devam ettirmeye çalışır, bu arada çocukları olmuştur. Yedi yıl sonra ise adam birden çıkagelir ve bundan sonrası aksiyonlu ve seyirci için tahmin etmesi oldukça zor bir şekilde ilerler. Hatta filmin ikinci kısımda seyirci birinci kısımdan çok farklı bir havaya girdiğinden, başka bir filmi izliyormuş hissine kapılabilir.
22. GHULAM (1998)
IMDb puanı: 7,3
Ghulam filminin konusu nedir? Siddharth (Aamir Khan) yasal olmayan boks ve hırsızlık yapan hırçın ve asi bir serseridir. Abisi Jai ise kanun dışı işler yapan Ronni için çalışmaktadır. Fakat birgün Siddharth zengin ve güzel Alisha (Rani Mukherjee) ile karşılaşır ve aşık olur. Değişmek isterken şahit olduğu bir cinayet, hayatını karmakarışık hale getirir ve artık tarafını seçmesi gerekir. İyilerle mi olacak, kötülerle mi?
21. GHAJINI (2008)
IMDb puanı: 7,3
Ghajini filminin konusu nedir? Sanjay Singhania, Hindistan'ın en zengin iş adamlarından biridir. Nişanlısı Kalpana ile mutlu bir beraberliği vardır. Yakın zamanda evlenmeyi düşünen çift korkunç bir saldırıya maruz kalır. Mafya lideri olan Ghajini, Sanjay Singhania'nın gözleri önünde Kalpana'yı öldürür. Saldırı sırasında kafasına darbe alan Sanjay ise hafızasını kaybeder. Her 15 dakikada bir hafızasından her şey silinir. Gajini'yi bulmak, intikamını almak için ant içen Sanjay, unutmamak için her şeyi vücuduna ve not defterine başlar. Gajini, bütün bu karmaşayı çözebilmek için ipuçlarını takip etmek zorundadır!
20. HUM HAIN RAHI PYAR KE (1993)
IMDb puanı: 7,4
Hum Hain Rahi Pyar Ke filminin konusu nedir? Ölen kardeşinin ailesine bakıp borçlarını ödemek zorunda kalan Rahul Malhotra, aşık olduğu kızla evlenme planları yaparken sevdiği kız başkasıyla evlendirilmek üzeredir. Sevgilisi evden kaçınca sorunları hallettiler sanılsa da bu aşkı öğrenen zengin kızı Maya'nın Rahul'u elde etme çalışmaları yeni bir engel oluşturacaktır.
. DIL HAI KI MANTA NAHIN (1991)
IMDb puanı: 7,4
Dil Hai Ki Manta Nahin filminin konusu nedir? Pooja Dharamcjhand(Pooja Buhatt) Mumbai zengin iş adamı Seth Dharamchand'ın ( Anupam Kher) kızıdır. Kız, film yıldızı olan Deepak Kumar (Sameer Chitre) aşıktır, ancak babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kızını bir teknede hapis tutar. Bir gün kız, babasının teknesinden kaçar ve sevgilisine ulaşmak için Bangalore yolunu tutar ve bu yolculuk sırasında Raghu Jetley (Aamir Khan) adında bir çocuğa aşık olur.
18. YADOON Kİ BAARAAT (1973)
IMDb puanı: 7,4
Yaadon Ki Baaraat filminin konusu nedir? Anne babalarının öldürülmesi sonucu trajik bir şekilde birbirinden ayrılan üç erkek kardeşin yıllar sonra birbirlerini bulmalarını sağlayabilecek tek şey annelerinin söylediği ve babalarının çaldığı bir şarkıdır. 15 yıl falan geçer ve en büyük kardeş serseri olurken ortanca kardeşi iyi yürekli bir adam evlat edinir ve okutur. en küçük kardeş ise deli deli hareketler yapan amatör bir gitarist olmuştur ve konserlerinde, şovlarında ara ara bir umut annelerinin söylediği şarkıyı söyler ki abilerine ulaşabilsin...
17. RAAKH (1989)
IMDb puanı: 7,5
Raakh filminin konusu nedir? Filmde bir kadın açık bir alanda birileri tarafından aşağılanmış ve küçük düşürülmüştür, kadının arkadaşlarından genç bir adam ise onun intikamını almak ve bunun hesabını sormak üzere yemin etmiştir. Fakat bu öngördüğü gibi kola olmayacaktır, kahramanız kendisini çetelerin ve rüşvet yiyen polislerin arasında bulur.
16. QAYAMAT SE QUYAMAT TAK (1988)
IMDb puanı: 7,5
Qayamat Se Qayamat Tak filminin konusu nedir? Raj ve rashmi, aralarında kan davası olan iki ailenin çocuklarıdırlar. Kader yollarını kesiştirir ve birbirlerine aşık olurlar.
HOLI (1985)
IMDb puanı: 7,5
Holi filminin konusu nedir? Tipik bir Hint kasabasındaki tipik bir kolejde, pansiyon çocukları Madan Sharma (Aamir Khan) ve arkadaşı kabadayı olarak takılmaktadır. Öğretim kadrosu, benzer yüksekokullardaki öğretmenlerin çoğunun ortak derdinden muzdariptir. Yönetimin, düzenli olarak greve giden kötü ücretli çalışanlarla olağan sorunları vardır. Bir yandan da bu çocukların durumu.
14. RANGEELA (1995)
IMDb puanı: 7,5
Rangeela filminin konusu nedir? Munna yetim bir şekilde büyümekte olan ve geçimini korsan sinema bileti satarak sağlayan bir kişidir. Bir de kendisine ait Mili vardır. Munna ile Mili iki yakın dost olarak birlikte büyüyeceklerdir. Fakat zaman ile bu birliktelik ve yakınlık Munna'nın Mili'ye aşık olmasına neden olacaktır. Mili hep yıldız oyuncu olma hayalleri kurmakta ve bu düşüncelerini sürekli olarak yinelemektedir. Bu sebepten dolayı bu şöhretin her an gerçekleşebileceği gerçeği Munna'yı git gide korkutmaktadır. Günlerden bir gün dans ederken fark edilen Mili bir ünlü vasıtası ile hayallerine bir adım daha yaklaşacaktır.
13. DELHI BELLY (2011)
IMDb puanı: 7,6
Delhi Belly filminin konusu nedir? Delhi'de yaşayan Sonia adlı kadın, Vladimir Dragunsky adlı adama bir paket ulaştırmak zorundadır ve bunu yapması için nişanlısına ricada bulunur. O da birlikte kaldığı iki oda arkadaşı ile birlikte, biraz da zoraki olarak yola çıkar fakat işler düşündükleri gibi gitmeyecektir. Kendileri bir anda suç örgütü olarak bulacaklar ve kanun kaçağı olarak yola devam edeceklerdir.
12. EARTH (1998)
IMDb puanı: 7,7
Earth filminin konusu nedir? Hindistan ve Pakistan'ın ayrılmasının ardından meydana gelen kanlı olayları çocuk felci geçiren Lenny adında küçük bir kızın gözünden anlatıyor. Lenny'nin Shanta adında güzelliği dillere destan, iki Müslümanı kendine aşık etmiş Hindu bir dadısı vardır. Bu grubun bu süreçte yaşadıklarını konu alan film din, dil, ırk ayrımcılığı konusunda derin mesajlar veriyor.
11. SECRET SUPERSTAR / SÜPERSTAR (2017)
IMDb puanı: 7,9
Süperstar / Secret Superstar filminin konusu nedir? Genç bir kız olan Insu'nun tek hayali şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca ve bulduğu gibi o gitari kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca genç kızın tüm hayalleri suya düşer... Ta ki Shakti Kumar adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar. Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır.
10. DIL CHAHTA HAI (2001)
IMDb puanı: 8,1
Dil Chahta Hai filminin konusu nedir? Klasik Bollywood filmlerinden oldukça farklı olan Kalbin Arzusu, 3 sıkı arkadaşı anlatmaktadır. Üçünün de aşka bakış açıları farklıdır. Biri her gördüğü kıza aşık olduğunu sanır (Sameer), biri aşka inanmaz, hep çapkınlık peşindedir (Akash), diğeri ise aşk hakkında pek konuşmaz (Siddharth). Günün birinde kader hepsine öyle bir oyun oynar ki aşk hepsine bir ders verir. Kalbin Arzusu içinde aşkı, dostluğu, ayrılığı, yalnızlığı, sevinci, hüznü bulabileceğiniz bir baş yapıttır.
9. PK / PEEKAY (2014)
IMDb puanı: 8,1
PK / Peekay filminin konusu nedir? P.K. bir şehirdeki yabancının düşünceler komedisidir. Filmde dünyaya gönderilmiş olan bir yabancıyı canlandıran usta oyuncu, daha önce kimsenin sormadığı sorular sorar. Bunlar masum, çocuksu sorulardır ama cevapları enteresandır. P.K.'nin masum gözlerini gören insanlar kendi monoton hayatlarını gözden geçirirler. P.K.'nin sadık arkadaşları ve dostları olur. Kırık kalpleri düzeltir, öfkeleri dindirir. P.K.'nin çocuksu merakı kendisi ve milyonlarca insan için manevi bir yolculuğa dönüşür.
8. LAGAN: ONCE UPON A TIME IN INDIA / BİR ZAMANLAR HİNDİSTAN'DA (2001)
IMDb puanı: 8,1
Lagaan: Once Upon a Time in India filminin konusu nedir? Hindistan'ın Champaner kenti büyük bir kuraklık içerisindedir. Köylüler bir araya gelerek, toprak sahiplerinden Lagaan adı verilen vergilerin bir süre için durdurulmasını isterler, çünkü ellerinde vergi namına verecek hiçbir şeyleri kalmamıştır. Fakat İngiliz yerel yöneticiler Hintli halkın önüne bir koşul koyalar. Lagaan vergisinin kaldırılması ancak köylülerin İngilizleri bir kriket müsabakasında yenmesine bağlıdır! Fakat köyde kriket oynamayı bilen hiç kimse yoktur. Köyden Bhuvan adında genç ve cesur bir delikanlı, eline ahşaptan bir sopa almamış olmasına rağmen İngilizlere meydan okur. Bu arada bu "adil" düelloyu duyanlar akın akın köye gelirler. Köylülerin ve Bhuvan'ın kendilerinden başka tek destekçisi ise İngiliz albay Russell'ın kız kardeşi Elizabeth'tir.
7. SARFAROSH (1999)
IMDb puanı: 8,1
Sarfarosh filminin konusu nedir? Pakistan, Hindistan'ı karıştırmak için casusları vasıtasıyla ülkeye gizlice silah sokup kabilelerin ayaklanması için çaba sarfetmektedir.
6. ANDAZ APNA APNA (1994)
IMDb puanı: 8,2
Andaz Apna Apna filminin konusu nedir? Aamir ile Salman iki serseri tipli gençtir.. Akıllara havadadır, sürekli olarak hayal kurup dururlar Raveena ise ünlü bir zenginin kızıdır ve bir adamla evlenmek için Hindistan'a gelir.. Karisma Kapoor'da onun yardımcısıdır. Aamir ile Salman gazetede haberi okur okumaz, kızı tavlamak için villasına kadar gelir... Aamir ile Salman kızı tavlayabilecek mi ? Tavlasa da kız hangisinin olacak ? Ve bu iki serseriyi hangi sürprizler bekliyor? Aamir Khan, Salman Khan, Karisma Kapoor başrollerde.
5. JO JEETA WOHI SIKANDAR (1992)
IMDb puanı: 8,2
Jo Jeeta Wohi Sikandar filminin konusu nedir? Sanjaylal ve abisi fakir olduklarından dolayı normal bir okula gitmektedirler. Zenginlere birazda olsa imrenen bu çocuklarımız hep zengin olmak istemektedirler. Okullar arası bisiklet yarışı duyurusuna ise abisi ile birlikte başvuran Sanjaylal diğer okuldan eski şampiyon öğrenciyi yenmek için ne yapacaktır. Bu öğrenci 2 senedir üst üste kupayı almaktadır, rezil mi olacaklar yoksa yarışı kazanıp başarılarını tescil ettirebilecekler.
4. ONU SARIYA BOYA /RANG DE BASANTİ (2006)
IMDb puanı: 8,2
Onu Sarıya Boya / Rang De Basanti filminin konusu nedir? Sue, İngiliz bir araştırmacıdır ve Hint kültürüne ilgi göstermektedir. Dedesinin yazdığı günlüklerden yola çıkarak Hindistan'a gidip, onların bağımsızlık mücadelesiyle ilgili bir belgesel çekmek ister. Üniversite gruplarından oyuncular toplamaya çalışan Sue için manzara oldukça gariptir; çünkü bu gençlerin hepsi yozlaşmış bir şekilde Batı kültürünün taklitçileri haline gelmiştir. Aamir Khan'nın başrolünde oynadığı ve milletlerin tarih bilinçlerine eleştirilerde bulunan filmde, gençlerin kendi toplumlarına nasıl yabancılaştığı ve bunun sonuçları mükemmel bir biçimde aktarılıyor.
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3. DANGAL (2016)
IMDb puanı: 8,4
Dangal filminin konusu nedir? Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Dangal filmi, 2010 yılında gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarını konu edinmektedir. Filmde, 22 yaşındaki Geeta Phogat'ın babası ile beraber yaşadığı başarı hikayesi anlatılmaktadır. Hayatı boyunca hiçbir şekilde profesyonel güreşçi eğitimi almayan Phogat, tamamen eski bir güreşçi olan babasının eğitimi ile 2010 yılında Hindistan'a altın madalya kazandırır ve tarihe geçer. 2014 yılındaki olimpiyatlara ise bu sefer Phogat'ın kardeşi Babita Kumari katılır ve oda dünya şampiyonu olur. Azim, kararlılık, tutku ve mücadele dolu bu ilham veren başarı öyküsü, Aamir Khan'ın harika senaryoculuğu ve oyunculuğuyla etkileyici bir filme dönüşür.
2. HER ÇOCUK ÖZELDİR / TAARE ZAMEEN PAR (2007)
IMDb puanı: 8,4
Her Çocuk Özeldir / Taare Zameen Par filminin konusu nedir? Her Çocuk Özeldir, problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki Ishaan Awasthi, hiç kimse tarafından taktir edilmeyen bir çocuktur. Okulda dersleri kötüdür, üstelik arkadaşları ile de sık sık kavga eder. Arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan Ishaan, ailesi tarafından disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada da durum pek farklı değildir. Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar. Ishaan'ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden Ram, bunun nedenini araştırmaya başlar. Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle Ishan'ın kendisini bulmasına yardımcı olur.
1. 3 AHMAK / 3 IDIOTS (2009)
IMDb puanı: 8,4
3 Ahmak / 3 Idiots filminin konusu nedir? Hindistan'ın en çok izlenen filmlerden biri olan 3 Aptal, Rancho Chhanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi adında, Hindistan'ın en önemli okullarından birinde mühendislik okuyan ve okulun yurdunda aynı odada kalan üç öğrencinin hikayesini anlatmaktadır. Raju ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken Farhan ailesinin isteği doğrultunda bu bölümü seçmiştir. Rancho ise makinelere duyduğu tutku nedeniyle mühendis olmayı istemektedir. Bu üçlü ve profesörleri Viru arasında yaşananlar, dostluk kavramını beyaz perdeye yansıtırken eğitim sistemini de sert ve eğlenceli bir şekilde eleştirmektedir.
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