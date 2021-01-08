En iyi bilim kurgu filmleri! Eski, yeni en iyi top 51 bilim kurgu filmi

Bilim kurgu filmleri, en çok tercih edilen film türlerinden biri. İyi bir film izlemek konusunda hassas olanlar en iyi bilim kurgu filmlerini araştırıyor. Biz de bu sebeple IMDB puanı en yüksek olan ve herkes tarafından en çok izlenen filmleri sizleri için düzenledik. İşte IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden oluşan top 51 listesi...