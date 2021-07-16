En İyi "Büyük Telefonlar": İşte Satın Alabileceğiniz En İyi 6 Büyük Telefon

Galaxy S ilk olarak 2010 yılının Mart ayında tanıtıldığında, 4 inç'lik ekranı ile hepimize çok büyük görünmüştü. İlk iPhone 2007'de tanıtıldı ve 3.5 inç'lik ekranıyla oldukça büyük kabul edildi. İlk Galaxy Note'u gördüğümüzde ise, takvimler 2021 yılını gösteriyordu ve 5.3 inç'lik ekrana sahip telefon için "bu cebimize nasıl sığacak" dedik. Ama o günler şimdi çok geride kaldı. Bugün en azından 6 inç'lik bir ekrana sahip olmayan bir telefona "büyük" demiyoruz bile.
Peki, bugün gerçekten büyük bir telefon satın almak istediğimizde, tercih edebileceğimiz en iyi alternatifler hangileri? Hemen aşağıda, bugün satın alabileceğiniz en iyi 6 "gerçekten büyük telefonu" bulacaksınız...
1. Samsung Galaxy S21 Ultra
6,8 inçlik Samsung Galaxy S21 Ultra gerçekten devasa bir telefon. 1.440 x 3.200 çözünürlük sunan (inç başına 515 piksel) çok keskin bir AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca akıcı etkileşimler için 120 Hz değişken yenileme hızına, yüksek 1.500 nit maksimum parlaklığa ve HDR10+ desteğine sahiptir.
Etkileyici 10X optik zum ile tamamlanan muhteşem dört lensli kamerasından üst düzey performans almak mümkün. Donanımsal özellikleri en az 3 yıl daha sorunsuz kullanılmasını sağlıyor. Geniş depolama alanına, görkemli tasarımına ve büyük 5.000 mAh piline kadar sayacak daha çok şey var. Samsung Galaxy S21 Ultra, ayrı olarak satılsa da, büyük ekranda farklı bir deneyim yaşatan S Pen desteğine bile sahip.
Bu telefonun yüksek fiyatı bir yana, birkaç küçük kusuru da var. Örneğin microSD kart yuvası bulunmuyor; hızlı şarj 25W ile sınırlı. Yine de bu küçük eksikler, onun satın alabileceğiniz en iyi büyük telefonlardan biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
2. OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 Pro, OnePlus'ın şu anki amiral gemisi. 6,7 inç büyüklüğünde büyük bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, listedeki rakiplerinden biraz daha küçük. Ama yine de onun "büyük tarafta" olması için yeterli.
Adında 'Pro' olan bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz tüm güce sahip ve önceki OnePlus telefonlarından çok daha iyi bir kamera ile geliyor. Şirket bu konuda Hasselblad ile ortaklık kurdu ve 48MP ana sensör, 50MP ultra geniş, 8MP telefoto (3.3X optik zumile) ve 2MP derinlik sensörü ile dört lensli bir arka kamera sunuyor.
Ekran 1.440 x 3.216 çözünürlük sunuyor. Ayrıca çekici bir tasarım ve hızlı 65W kablolu şarj (ve 50W kablosuz şarj) dikkat çekiyor. Belki pil ömrü daha iyi olabilirdi ve microSD kart yuvasının eksikliği hissediliyor.
3. iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max, satın alabileceğiniz en büyük ve en iyi iPhone. Bu nedenle eğer aradığınız büyük telefon illa ki iOS'lu olacaksa, şu anda tam da almanız gereken telefonu görüyorsunuz.
6.7 inç büyüklüğünde, 1.284 x 2.778 çözünürlüklü OLED ekran, inç başına 458 piksele sahip. Bu nedenle ekran oldukça keskin, parlak ve mükemmel renk üretimi sunabiliyor.
Kamera, bir LiDAR tarayıcı ile destekleniyor. Megapiksel değerleri diğer bazı telefonlardan daha düşük olabilir, ancak aydınlatma olmadığında bile sonuçlar dikkat çekici.
Donanımsal özellikler, yeterli pil ömrü iPhone 12 Pro Max'i birkaç yıl daha yeterli bir telefon yapıyor. Ne yazık ki telefon çok pahalı ve ekran boyutu dışında daha ucuz olan iPhone 12 Pro'dan çok farklı değil. Bu yüzden ekstra büyüklüğün sizin için ne kadar önemli olduğuna karar vermeden elinizi cebinize atmamanızda yarar var.
4.Samsung Galaxy S21 Plus
Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung'un en büyük veya en iyi modeli değil; zira ilk sıradaki Galaxy S21 Ultra onun önünde. Ama iyi bir "büyük telefon" alternatifi olduğu kesin.
6,7 inçlik ekranıyla Galaxy S21 Ultra'dan yalnızca bir inç daha küçük, ancak ekranı 1.080 x 2.400 çözünürlük ile sınırlı. Yine de AMOLED kullanıyor, 120Hz yenileme hızına sahip ve HDR10+'ı destekliyor.
Samsung Galaxy S21 Plus, daha küçük kamera bloku ile bizce S21 Ultra'dan daha şık görünüyor. Ayrıca Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setinden (telefonu hangi ülkeden satın aldığınıza bağlı olarak) bol miktarda güç elde edebiliyorsunuz, kamera performansı oldukça iyi.
Eksikleri ise Galaxy S21 Ultra ile aynı: microSD kart yuvası yok, sadece 25W hızlı şarj destekliyor.
5. Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung'un kalemle donatılmış son amiral gemisi telefonuydu. S21 Ultra da S Pen'i destekliyor ama onunla birlikte bir S Pen gelmiyor. Ayrıca telefon kasasında S Pen için bir yuva da yok. Galaxy Note 20 Ultra ise kalemi kullanılmadığınızda, onu saklayabileceğiniz bir yuvaya sahip.
Büyük telefon standartlarına göre bile büyük olan 6,9 inç'lik ekran 1.440 x 3.088 çözünürlük sunuyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ desteğine de sahip. Ancak S21 Ultra'nın aksine maksimum yenileme hızı ve maksimum çözünürlük arasında seçim yapmanız gerekiyor. İkisini aynı anda kullanma şansınız yok.
Telefon 108MP ana sensör, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto (5x optik zumlu) dahil olmak üzere üç lensli bir kameraya sahip ve oldukça iyi bir fotoğraf performansı sunabiliyor.
Zamanına göre en iyisi olan yonga seti ve 12 GB RAM sayesinde telefonun genel performansı oldukça tatminkar. Bu nedenle, kalemle birlikte büyük, güçlü bir el cihazı istiyorsanız, Note 20 Ultra sizin için en iyi alternatif olacaktır.
6. Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11, fiyat performans açısından Xiaomi Mi 11 Ultra'dan bile daha iyi bir telefon. 6.81 inç'lik ekranı sayesinde kesinlikle bu listede yer almayı hak ediyor. Ekran 120 Hz yenileme hızına sahip, 1.440 x 3.200 çözünürlük sunan bir AMOLED paneli içeriyor. 1.500 nit parlaklığıyla Galaxy S21 Ultra ile aynı seviyede. Yani Xiaomi Mi 11 harika bir ekrana sahip ve ayrıca 108MP ana lens, 13MP ultra geniş ve aşırı yakın çekimler için neredeyse benzersiz bir 5MP telemakro lens dahil mükemmel bir kameraya sahip.
Bu telefon ayrıca Snapdragon 888 yonga setinden amiral gemisi gücüne ve göz alıcı bir kamera çıkıntısıyla ince, şık bir tasarıma sahip.
Pil ömrü daha iyi olabilirdi, telefoto kamera yok ve parmak izi tarayıcı şimdiye kadar gördüğümüz en iyilerden biri sayılmaz. İşte bu eksiler nedeniyle, Xiaomi Mi 11 listenin son basamağında kendine yer bulabiliyor. Ama fiyatı karşılığında alacaklarınız gerçekten çok iyi...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın