En İyi "Büyük Telefonlar": İşte Satın Alabileceğiniz En İyi 6 Büyük Telefon

Artık 5 inç ekranlı bir telefona "küçük" dediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Peki ama gerçekten büyük bir telefon arıyorsanız, en iyi alternatifleriniz hangileri? Bugün satın alabileceğiniz en iyi 6 "büyük telefonu" sizler için seçtik...