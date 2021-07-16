En İyi "Büyük Telefonlar": İşte Satın Alabileceğiniz En İyi 6 Büyük Telefon

Artık 5 inç ekranlı bir telefona "küçük" dediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Peki ama gerçekten büyük bir telefon arıyorsanız, en iyi alternatifleriniz hangileri? Bugün satın alabileceğiniz en iyi 6 "büyük telefonu" sizler için seçtik...

En iyi "büyük telefonlar" 2021

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