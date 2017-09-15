En İyi Yerli ve Yabancı Alışveriş Siteleri
Online alışveriş siteleri ile yeni mi tanıştınız? O halde sizin için listelediğimiz 10 yerli ve yabancı güvenilir alışveriş sitesine göz atın.
Online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmak günümüzde oldukça popüler hale geldi. Bu durumun temel sebeplerinden biri; internet alışveriş siteleri, istediğiniz ürünlere daha hızlı ve kolay yoldan ulaşabilmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra alacağınız ürünü mağaza mağaza gezmeden en uygun fiyatı yakalamanızı da kolaylaştırıyor.
Başlangıçta alışverişte güvenilirlik en temel sorunlardan biri olsa da kapıda ödemeli alışveriş siteleri ; internetten alışveriş yapmaktan tedirgin olanlar için ideal bir tercih oldu. Ancak siz hala internetten alışveriş yapmaktan çekiniyorsanız sizin için hazırladığımız yerli ve yabancı güvenilir alışveriş siteleri listemize birlikte göz atalım.
Yabancı Alışveriş Siteleri
Yabancı alışveriş sitelerine karşı olan bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve sizin için listelediğimiz 5 yabancı online alışveriş sitelerine göz atın.
- Aliexpress
Kıyafetten teknolojik aletlere hatta otomobil aksesuarlarına kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz oldukça güvenilir bir site. Çin'de bulunan en büyük e-ticaret payına sahip olan bu sitede bütün ürünler satıcılar tarafından satılıyor. Bu sebeple ürününüzü alırken, satıcısının yüksek oranda feedback (geri bildirim) almış olmalarına özellikle dikkat etmenizde yarar var. Aliexpress online alışveriş sitesinde satın alacağınız ürünler ise tahmini 30 ya da 60 gün arasında elinize ulaşmaktadır.
- Amazon
Amazon dünyada ilk kurulan ve haliyle en büyük alışveriş sitesi unvanına sahip bir online bir alışveriş sitesi. İçerik olarak oldukça geniş bir yelpazede olmasının yanı sıra müşteri memnuniyetini fazlasıyla önemseyen ender sitelerden biri olarak göze çarpıyor. Fiyat açısından diğer yurt dışı alışveriş sitelerine kıyasla daha pahalı gibi dursa da; bir çok üründe bulunan ücretsiz kargo seçeneği ve indirim fırsatları ile alıcılar için tercih sebebi haline geliyor. Ancak alışveriş yaparken ürününüzün Türkiye'ye gönderiminin sağlanıp sağlanmadığına özellikle dikkat edin. Çünkü Amazon'da her ürünün Türkiye'ye kargosu bulunmayabiliyor.
- eBay
eBay yıllardır kusursuz bir hizmet veren ve aradığınız her tür ürünü bulabileceğiniz bir e-ticaret sitesidir. Paypal kurucusu olarak da adı anılan bu online alışveriş sitesinin en önemli özelliği ise ikinci el ürünlerini de bulabileceğiniz tek yurt dışı alışveriş sitesi olmasıdır. Ürünlerini ücretli ve ücretsiz kargo şeklinde sınıflandıran eBay alışveriş sitesi; internet üzerinden kullanıcılarına açık arttırma usulü bir yöntemle alışveriş sağlayan bir Amerika şirketi olarak bilinir.
- iBuygou
iBuygou, ülkemizde satışı bulunmayan birçok teknolojik aletlerin aksesuarlarına, kolaylıkla ulaşabileceğiniz güvenilir alışveriş sitelerinden biridir. Sitede ürünler; satıcılar tarafından değil direk olarak iBuygou tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Focalprice
Çin'den gönderim yapan Focalprice, her tür ürünü bulabileceğiniz ve bütün ürünlerinde ücretsiz kargo sağlayan bir online alışveriş sitesidir. Diğer sitelere kıyasla oldukça hesaplı olan Focalprice'da satıcılar ile değil, direkt olarak Focalprice'dan alışveriş yapacaksınız.
Yerli Alışveriş Siteleri
Online alışverişlerinizde yerli siteler genellikle tercih sebebiniz oluyorsa; sizin için derlediğimiz 5 güvenilir alışveriş sitesine göz atın.
- Hepsiburada
Kozmetikten, teknolojik aletlere kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunan Hepsiburada; Türkiye'nin en çok tercih edilen alışveriş sitelerinden biri olarak bilinmektedir. Belki de bu alışveriş sitesinin en göze çarpan ayrıcalığı hemen hemen bütün ürünlerinde ücretsiz kargo hizmeti vermesidir. Bazı ürünlerini yurt dışına da kargolayabilen Hepsiburada ile içiniz rahat bir şekilde kolaylıkla ürün alıp satabilirsiniz.
- Gittigidiyor
Gittigidiyor, internet üzerinden alıcı ve satıcıları bir e-ticaret sitesinde buluşturan bir online alışveriş sitesidir. 2001 yılında sıfır risk sistemini sitesinde uygulayarak bünyesinde yer alan alıcı ve satıcıları koruyan bir ödeme sistemi oluşturmuştur. Cep telefonundan, giyime, nostaljik puldan kozmetiğe kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu online alışveriş sitesi; 2007 yılında E-bay'a katılarak hem ürün çeşitliliğini hem de güvenirliliğini yüksek oranda arttırmıştır.
- Cimri.com
Geniş bir ürün yelpazesi içinde bulunan Cimri e-ticaret sitesi; size en ucuz mağaza fiyatları, ürün incelemeleri, haberleri hatta kullanıcı yorumlarına kadar her tür desteği sağlıyor. Müşterileri en ucuz ürüne ulaştırmayı amaçlayan ve ürün araştırmasında bir numara olarak sayılabilen Cimri; kendini online alışveriş rehberi olarak tanıtmakta oldukça haklı görünüyor.
- Çiçeksepeti
Özel günlerin kurtarıcısı çiçeksepeti; güvenilir ve kolay ödeme sisteminin yanı sıra sitesine üye olduğunuza size özel indirim ve fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerine kargo ile gönderim yapabilme ayrıcalığını da size sağlayan ve bunun yanı sıra hediyenizin, göndereceğiniz kişiye direkt olarak ulaşmasını istiyorsanız; kargonuzun ulaşım saat dilim aralığını bile seçebiliyorsunuz.
- Morhipo
Giyim siteleri ve alışveriş siteleri listesinde ilk sıralarda bulunan Morhipo, özel indirimleri ve kozmetikten ayakkabıya kadar ne ararsanız bulabileceğiniz; ve online alışverişinizi kolaylıkla yapabileceğiniz bir site. Sezona özel büyük indirimleriyle aradığınız her tür giyim, kozmetik, ev aletleri markalarından ürünleri en ucuz bir şekilde sizlere iletmeye çalışıyor. Bütün bunların yanında belirli bir alışveriş tutarından sonra kargonuz ücretsiz olacak.
Online Alışveriş Sitelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Alışveriş sitelerinden özellikle de yurt dışından ürün satın almak ucuzluk bakımından oldukça cazip görünüyor olsa da bazı riskleri bulunmaktadır. Ancak bir kaç ipucu ile online alışverişinizi daha güvenilir hale getirmeniz mümkün.
- Alışveriş yapacağınız sitenin güvenilir olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Bilmediğiniz bir siteden alışveriş yapıyorsanız öncelikle internetten bu site hakkında araştırma yapın.
- Eğer online alışverişinizi site üzerinden bir satıcıdan yapıyorsanız, satıcının puanına dikkat edin.
- Satın alacağınız ürünü alan diğer kişilerin yorumlarına özellikle dikkat edin.
- Eğer alışverişinizi yurt dışı alışveriş sitelerinden gerçekleştiriyorsanız satın alacağınız ürünün Türkiye'ye gönderimi olup olmadığını özellikle inceleyin.
- Güvenilir sitelerden yapacağınız alışverişlerde kredi kartı kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Ancak işinizi sağlama almak istiyorsanız sanal kart ya da ön ödemeli kartlara da başvurabilirsiniz.
- Satın aldığınız ürünün gelmemesi durumunda satıcı ya da satışı yapan siteyle mutlaka iletişime geçmeye çalışın.
Erdal Çay
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