Kendi kendini temizliyor ve mükemmel koruyor! FDA onaylı ilk şeffaf maske!

Yüz maskeleri koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. Bu nedenle insanlar yüz maskelerindeki kısıtlamaları da fazlasıyla hissetmeye başladı.
Bazıları maskenin nefes almayı zorlaştırdığından şikayet ederken, bazıları sıcakta bunalttığını ya da gözlük camını buharlı hale getirdiğini söylüyor. Bunun gibi pek çok şikayet var elbette. Redcliffe Medical Devices adlı bir şirket, bu sorunlardan birine eğilmeye karar verdi.
Duyma Engelliler Zorlanıyor
Bir maske, insanın yüzünün yarısını gizliyor. Bu nedenle insanların yüz ifadelerini göremiyor ve sözlü iletişimde bazen zorlanabiliyoruz. En önemlisi de duyma engelliler artık dudak okuyamıyor ve günlük yaşamları oldukça zor durumda...
Şeffaf Yüz Maskesi Üretildi
Redcliffe Medical Devices şirketi bu durumu dikkate aldı ve yüzünüzü gizlemeyen bir yüz maskesi üretti. Bu maske aynı zamanda size çok iyi bir koruma sunuyor.
LEAF adlı maskeyi üreten ekip, "LEAF, 2020'nin maskesidir. Sizi toz, kirlilik, mikrop ve soluduğunuz havada olmaması gereken her şeyden koruyan dünyanın ilk tamamen şeffaf maskesi" diye açıkladı.
Şeffaf Maske Ne Kadar Koruyor?
Maskenin 0.3 mikron kadar küçük parçacıkların% 99.97'sini hızla filtreleyen yüksek verimli bir filtreye sahip olduğu ifade ediliyor. Dahası, soluduğunuz havadaki tüm kötü kokuları da ortadan kaldırdığı söyleniyor.
Bu maske aynı zamanda dünyanın ilk FDA tescilli şeffaf yüz maskesi olma özelliğini taşıyor. (FDA, ABD'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur.)
Nefes Almak Daha Kolay
Bu maskelerin sahip olduğu filtrelerin, kumaş olanlara kıyasla iki kat daha kolay nefes almayı sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca LEAF ekibi maskenin kendi kendini temizleme işlevine sahip olduğunu iddia ediyor:
Kendi Kendini Temizliyor
"Yüksek güçlü UV-C ışığı, her 30 saniyede bir veya düğmeye basıldığında DNA seviyesinde patojenleri yok eder. Ve ekstra bir koruma seviyesi olarak, bir karbon filtresi içerirler."
Takılması Çok Kolay
LEAF, tüm bu şaşırtıcı koruyucu niteliklerle birlikte, maskelerinin takılmasının çok rahat olduğunu iddia ediyor. "Tüm maske kayışlarla birlikte yekpare bir tıbbi sınıf silikon yapıdan geliştirilmiştir. Bu, maskenin sürekli uzun süreli aşınmadan kaynaklanan stres noktaları gelişmeden giyilmesinin son derece rahat olmasını sağlıyor" diyor.
Buharlanma Sorunu Yok
Birçok internet kullanıcısı, böyle bir maskenin kısa sürede bulacağından endişe ediyordu. Ancak LEAF ekibi bunu da düşündü ve maskenin iç kısmında kalıcı bir buğu önleyici kaplama ekledi.
Ayrıca şirket, bu maskelerin tüm parçalarının% 100 geri dönüştürülebilir olduğunu iddia ediyor.
Maskenin farklı renk seçenekleri de var.
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