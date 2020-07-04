Kendi kendini temizliyor ve mükemmel koruyor! FDA onaylı ilk şeffaf maske!

Maskelerin nefes almayı zorlaştırdığına, dudak okumayı engellediğine ve yüzde izler bıraktığına dair şikayetleri dikkate alan bir şirket, şeffaf yüz maskelerini üretti. Peki ne kadar iyi koruyabiliyor? İşte yanıtı...