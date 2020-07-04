Kendi kendini temizliyor ve mükemmel koruyor! FDA onaylı ilk şeffaf maske!

Maskelerin nefes almayı zorlaştırdığına, dudak okumayı engellediğine ve yüzde izler bıraktığına dair şikayetleri dikkate alan bir şirket, şeffaf yüz maskelerini üretti. Peki ne kadar iyi koruyabiliyor? İşte yanıtı...

Şeffaf yüz maskesi ne kadar koruyor? Uzmanlar yanıtladı

Yüz maskeleri koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. Bu nedenle insanlar yüz maskelerindeki kısıtlamaları da fazlasıyla hissetmeye başladı.

Bazıları maskenin nefes almayı zorlaştırdığından şikayet ederken, bazıları sıcakta bunalttığını ya da gözlük camını buharlı hale getirdiğini söylüyor. Bunun gibi pek çok şikayet var elbette. Redcliffe Medical Devices adlı bir şirket, bu sorunlardan birine eğilmeye karar verdi.

Duyma Engelliler Zorlanıyor

Bir maske, insanın yüzünün yarısını gizliyor. Bu nedenle insanların yüz ifadelerini göremiyor ve sözlü iletişimde bazen zorlanabiliyoruz. En önemlisi de duyma engelliler artık dudak okuyamıyor ve günlük yaşamları oldukça zor durumda...

Şeffaf Yüz Maskesi Üretildi

Redcliffe Medical Devices şirketi bu durumu dikkate aldı ve yüzünüzü gizlemeyen bir yüz maskesi üretti. Bu maske aynı zamanda size çok iyi bir koruma sunuyor.

LEAF adlı maskeyi üreten ekip, "LEAF, 2020'nin maskesidir. Sizi toz, kirlilik, mikrop ve soluduğunuz havada olmaması gereken her şeyden koruyan dünyanın ilk tamamen şeffaf maskesi" diye açıkladı.

Şeffaf Maske Ne Kadar Koruyor?

Maskenin 0.3 mikron kadar küçük parçacıkların% 99.97'sini hızla filtreleyen yüksek verimli bir filtreye sahip olduğu ifade ediliyor. Dahası, soluduğunuz havadaki tüm kötü kokuları da ortadan kaldırdığı söyleniyor.

Bu maske aynı zamanda dünyanın ilk FDA tescilli şeffaf yüz maskesi olma özelliğini taşıyor. (FDA, ABD'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur.)

leaf

Nefes Almak Daha Kolay

Bu maskelerin sahip olduğu filtrelerin, kumaş olanlara kıyasla iki kat daha kolay nefes almayı sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca LEAF ekibi maskenin kendi kendini temizleme işlevine sahip olduğunu iddia ediyor:

Kendi Kendini Temizliyor

"Yüksek güçlü UV-C ışığı, her 30 saniyede bir veya düğmeye basıldığında DNA seviyesinde patojenleri yok eder. Ve ekstra bir koruma seviyesi olarak, bir karbon filtresi içerirler."

Takılması Çok Kolay

LEAF, tüm bu şaşırtıcı koruyucu niteliklerle birlikte, maskelerinin takılmasının çok rahat olduğunu iddia ediyor. "Tüm maske kayışlarla birlikte yekpare bir tıbbi sınıf silikon yapıdan geliştirilmiştir. Bu, maskenin sürekli uzun süreli aşınmadan kaynaklanan stres noktaları gelişmeden giyilmesinin son derece rahat olmasını sağlıyor" diyor.

maske 2

Buharlanma Sorunu Yok

Birçok internet kullanıcısı, böyle bir maskenin kısa sürede bulacağından endişe ediyordu. Ancak LEAF ekibi bunu da düşündü ve maskenin iç kısmında kalıcı bir buğu önleyici kaplama ekledi.

Ayrıca şirket, bu maskelerin tüm parçalarının% 100 geri dönüştürülebilir olduğunu iddia ediyor.

Maskenin farklı renk seçenekleri de var.

renk

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Masaüstünüz için Harika 35 Duvar Kağıdı!
Wikimedia Vakfından "Abstract Wikipedia" Geliyor
Çok az kişi fark ediyor! Filmlerde fark etmesi imkansız en gizli ayrıntılar
Oscar almış en iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık
HyperX ve Champion Athleticwear, Yeni Çıkan Koleksiyonlarını Duyurdu!

 

 