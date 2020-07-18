Doktordan maske deneyi! Ağır çekimde tek tek denedi! Hangi maske koruyor?

Maskeler koronavirüsün yayılmasını ne kadar engelliyor? Hava akımının ne kadar engellendiğini yavaş çekim ile kaydettiler. Hangi maskenin ne kadar etkili olduğu gözler önüne serildi.