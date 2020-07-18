Doktordan maske deneyi! Ağır çekimde tek tek denedi! Hangi maske koruyor?

Maskelerin koruyuculuğu ile ilgili sürekli yeni deneyler, araştırmalar ortaya çıkıyor. İnsanların bu konuda daha fazla bilinçlenmesi için verilen bu uğraşta maske türlerinin koruyuculuğu, maske takmakla takmamak arasındaki farklar vb kanıtlamalar yapılıyor.
Ağır Çekimde Maskelerin Hava Akımını Engelleme Oranı Kaydedildi
Dr. Joe Hanson da, insanların neden maske takmaları gerektiğini anlatan bir video yayınladı. Ağır çekimde kaydedilen görüntülerde, farklı maskelerin hava akımını ne kadar engellediği incelendi.
Kaydedilen görüntüler özel bir görüntüleme tekniği ile çekildi. Bu şekilde çıplak gözle görülmesi oldukça zor olan nefesin görüntüleri de rahatlıkla görülebilir hale geldi. Öksürürken, konuşurken ya da sadece nefes alırken, damlacıklar ne kadar uzağa ulaşabiliyor? İşte yanıtı...
Maske Hava Akımını Ne Kadar Engelliyor? Videolu Test
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Peki neden bazı insanlar maske takmamakta bu kadar ısrarcı? Dr. Hanson bu konuya şu şekilde ışık tutuyor:
"Yerel halk, normlara bağlı gibi görünüyor. Kore, Japonya, Hong Kong ve benzeri yerlerde, insanların COVID-19 salgınlarında hızlı ve yaygın olarak maskeleri benimsediğini görebiliriz. Çünkü sağlık ve bulaşıcı hastalık nedeniyle maske takmak, farklı kültürel normlar ve bulaşıcı hastalık salgınlarıyla ilgili geçmiş deneyimleri nedeniyle bu gibi yerlerde daha kabul gören bir uygulamadır. "
"ABD gibi yerlerde ise maske takmak 'normal' değil. Ve ne yazık ki ABD'de, bu bir sağlık ve bilim sorunu olmaktan çıktı ve siyasi bir soruna dönüştü. Maskelerin birbirimizi güvende tutmamıza nasıl yardımcı olabileceğini düşünmek yerine, insanlar maske siyaseti hakkında konuşuyor. Keşke durum böyle olmasaydı. "
HANGİ MASKE NE KADAR KORUYOR?
Dr. Hanson yaptığı deneyde öksürme sırasında damlacıkların, nefesimizin ne kadar yayılabildiğini görebilirsiniz. İki çeşit bez maske, bandana, N95 deneyen Doktor, maskeler takılırken nefesin ne kadar filtrelendiğini gösterdi.
Geçtiğimiz hafta nefes ile maske testi yapan başka bir bilim insanı ise, maske takılıyken tüm gücünüzle üflediğinizde yanan bir mumu söndüremiyorsanız, o maskeyi tercih etmelisiniz demişti.
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