En iyi, En Unutulmaz Filmler... İşte mutlaka izlenmesi gereken 130 film

En iyi, unutulmaz, tarihe geçmiş, IMDb puanı yüksek filmleri hangileri? Hafızanızı tazelemek ve izlemeyi planladığınız film listesine bu filmleri de eklemek ister misiniz? İşte izlemeyenlerin mutlaka izlemesi gereken birbirinden iyi film önerileri;
IMDb listesinin ilk sırasında 1994 yapımı Esaretin Bedeli bulunuyor. Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film IMDb'de 10 üzerinden 9.2 puanla tüm zamanların en sevilen filmi... Esaretin Bedeli'nde masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla cezaevine giren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesi anlatılır.
Listenin ikinci sırasında sinemanın unutulmazları arasına giren Baba yer alıyor. Mario Puzo'nun yazdığı romandan uyarlanan 1972 yapımı Baba'da yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola oturuyor. Başrolleri Marlon Brando ve Al Pacino paylaşıyor.
Listenin 3. sırasında 9 puan ortalamasıyla, ilk filmden iki yıl sonra çekilen Baba 2 yer alıyor. İlk filmin devamı olan Baba 2, 6 adet Oscar aldı. Robert De Niro'nun En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldığı filmde genç Vito Corleone'nin nasıl mafya babası olduğu da anlatılıyor.
Listenin 4. Sırasında 2008 yapımı Kara Şövalye, 5. Sırasında 12 Öfkeli Adam, 6. Sırasında yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı 1993 yapımı Schindler'in Listesi yer alıyor.
Oskar Schindler adlı Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alan film Oscar'da 7 dalda ödül kazanmıştı.
EN İYİ, EN UNUTULMAZ, İZLENMESİ GEREKEN FİLMLER
İşte okudukça izlemek isteyeceğiniz birbirinden güzel, en iyi 130 film ve IMDb puanları:
- 1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
- 2. Baba (1972) 9,1
- 3. Baba 2 (1974) 9,0
- 4. Kara Şövalye (2008) 9,0
- 5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
- 6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
- 7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9
- 8. Ucuz Roman (1994)8,8
- 9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
- 10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
- 11. Dövüş Kulübü (1999)8,8
- 12. Forrest Gump (1994)8,8
- 13. Başlangıç (2010) 8,7
- 14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE 15. SIRADA
- 15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
- 16. Matrix (1999) 8,6
- 17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
- 18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
- 19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
- 20. Yedi (1995) 8,6
- 21. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
- 22. Tanrı Kent (2002) 8,6
- 23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
- 24. Şahane Hayat (1946) 8,6
- 25. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6
- 26. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
- 27. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
- 28. Parazit (2019) 8,5
- 29. Yeşil Yol (1999) 8,5
- 30. Yıldızlararası (2014) 8,5
- 31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
- 32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
- 33. Seppuku (1962) 8,5
- 34. Aslan Kral (1994) 8,5
- 35. Piyanist (2002) 8,5
- 36. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
- 37. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
- 38. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
- 39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
- 40. Sapık (1960) 8,5
- 41. Gladyatör (2000) 8,5
- 42. Şehir Işıkları (1931) 8,5
- 43. Köstebek (2006) 8,5
- 44. Can Dostum (2011) 8,5
- 45. Whiplash (2014) 8,5
- 46. Prestij (2006) 8,5
- 47. Batıda Kan Var (1968) 8,5
- 48. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,5
- 49. Casablanca (1942) 8,4
1954 YAPIMI REAR WINDOW 50. SIRADA
Başrollerde James Stewart ve Grace Kelly'nin yer aldığı Rear Window bir Alfred Hitchcock filmi. Bir başyapıt olan filmde özetle L.B. Jeffries, geçirdiği kaza sonucu bacağını kırar. Penceresinden komşularını izleyerek vakit geçiren Jeffries, komşusunun, karısını öldürdüğünden şüphelenir.
- 51. Cennet Sineması (1988) 8,4
- 52. Yaratık (1979) 8,4
- 53. Kıyamet (1979) 8,4
- 54. Akıl Defteri (2000) 8,4
- 55. Joker (2019) 8,4
- 56. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
- 57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
- 58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
- 59. Zincirsiz (2012) 8,4
- 60. Zafer Yolları (1957) 8,4
- 61. Cinnet (1980) 8,4
- 62. VOL·i (2008) 8,4
- 63. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
- 64. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
- 65. Prenses Mononoke (1997) 8,4
- 66. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4
- 67. Garip Doktor (1964) 8,4
- 68. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
- 69. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
- 70. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
- 71. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
- 72. Avengers: Endgame (2019) 8,3
- 73. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
- 74. Senin adın (2016) 8,3
- 75. Coco (2017) 8,3
- 76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
- 77. Cesur Yürek (1995) 8,3
- 78. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
- 79. 3 Ahmak (2009) 8,3
- 80. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
- 81. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
- 82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3
DEFALARCA İZLENEBİLECEK FİLM: AMADEUS
Müzik konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan Amadeus Mozart ile Saray bestecisi Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklanan film bir başyapıt. 1984 yapımı film listede 83. sırada.
- 84. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3
- 85. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
- 86. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
- 87. Can Dostum (1997) 8,3
- 88. 1917 (2019) 8,3
- 89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
- 90. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
- 91. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
- 92. Kefernahum (2018) 8,3
- 93. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
- 94. Dangal (2016) 8,3
- 95. Sil Baştan (2004) 8,3
- 96. Yurttaş Kane (1941) 8,3
- 97. Onur Savaşı (2012) 8,3
- 98. Anand (1971) 8,3
- 99. Full Metal Jacket (1987) 8,3
- 100. Bisiklet Hırsızları (1948) 8.2
- 101. Yumurcak (1921) 8,2
- 102. Otomatik Portakal (1971) 8,2
- 103. Gizli Teşkilât (1959) 8,2
- 104. Kapışma (2000) 8,2
- 105. Yağmur Altında (1952) 8,2
- 106. Sicilyalı (1983) 8,2
- 107. Taksi Şoförü (1976) 8,2
- 108. Amelie (2001) 8,2
Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet'nin beş dalda Oscar'a aday gösterilen 2001 yapımı filmi oldukça ses getirmişti. İçinizi ısıtacak bir film alıyorsanız Amelie'nin dünyasını yakından bakabilirsiniz.
- 109. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,2
- 110. Yaşamak (1952) 8,2
- 111. Oyuncak Hikâyesi 3 (2010) 8,2
- 112. Belalılar (1973) 8,2
- 113. Metropolis (1927) 8,2
- 114. Bir Ayrılık (2011) 8,2
- 115. Birkaç Dolar İçin (1965) 8,2
- 116. İçimdeki Yangın (2010) 8,2
- 117. Garsoniyer (1960) 8,2
- 118. Çifte Tazminat (1944) 8,2
- 119. Ugursuz Kus (1962) 8,2
- 120. Gel ve gör (1985) 8,2
- 121. Indiana Jones Son Macera (1989) 8,2
- 122. Yukarı Bak (2009) 8,2
- 123. Los Angeles Sırları (1997) 8,2
- 124. Büyük Hesaplaşma (1995) 8,2
- 125. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975) 8,2
- 126. Zor Ölüm (1988) 8,2
- 127. Rasomon: Sarı Irkın Şehveti (1950) 8,2
- 128. Anand (1971) 8,2
- 129. Yojimbo (1961) 8,2
- 130. Batman Başlıyor (2005)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın