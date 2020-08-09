En iyi hacker filmleri listesi! IMDb puanına göre hacker konulu 20 film

Hacker ve internet konulu filmleri bir araya getirdik. IMDb puanına göre en iyi 20 hacker filmi bir arada! İşte birbirinden iyi, en beğenilen hacker filmleri listesi...

En iyi hacker filmleri listesi! IMDb puanına göre hacker konulu 20 film

Hacker konulu filmleri bir araya getirdik. IMDb puanı en yüksek, en beğenilen hacker filmleri listesinde 20 farklı film var. İşte The Matrix'ten Deep Web'e kadar en beğenilen hacker konulu filmler listesi...

Hackers

IMDb Puanı: 6,3

Hackers filmi konusu nedir? Bilgisayar korsanları, beş petrol tankerini alabora edecek bir virüs yapmakla suçlanıyor.

hackers

Nerve

IMDb Puanı: 6,5

Nerve filmi konusu nedir? Bir lise son sınıf öğrencisi kendini, her hareketinin anonim bir "izleyiciler" topluluğu tarafından manipüle edilmeye başladığı çevrimiçi bir cesaret oyununa dalmış halde bulur.

nerve

Cyberbully (Siber Zorbalık)

IMDb Puanı: 6,8

Siber Zorbalık filmi konusu nedir? İngiliz bir genç, bir bilgisayar korsanı tarafından emirlerini yerine getirmeye zorlanır. Reddederse, bilgisayar korsanı onun fotoğraflarını halka sızdıracaktır.

cyberbully

The Italian Job (İtalyan İşi)

IMDb Puanı: 7,0

İtalyan İşi filmi konusu nedir? İhanete uğrayıp İtalya'da ölüme terk edilen Charlie Croker ve ekibi, eski müttefiklerine karşı ayrıntılı bir altın soygunu planlar.

deep web

Deep Web

IMDb Puanı: 7,0

Deep Web filmi konusu nedir? Yeni internetin yükselişini araştıran bir uzun metrajlı belgesel; merkezi olmayan, şifreli, tehlikeli ve kanunların ötesinde; FBI'ın gizli hizmeti İpek Yolu'nu ele geçirmesine ve yargı sonuçlarına özellikle odaklanıldı.

deep web

Wargames

IMDb Puanı: 7,1

Wargames filmi konusu nedir? Genç bir adam, gerçekliğin oyun oynamakla karıştırıldığı, muhtemelen III.Dünya Savaşı'nın başladığı askeri bir merkezi bilgisayara arka kapı bulur.

wargames

Live Free or Die Hard (Zor Ölüm)

IMDb Puanı: 7,1

Zor Ölüm filmi konusu nedir? John McClane ve genç bir bilgisayar korsanı, Washington DC'de usta siber terörist Thomas Gabriel'i alt etmek için güçlerini birleştirdi.

zor ölüm

Sneakers (Şifreciler)

IMDb Puanı: 7,1

Sneakers filmi konusu nedir? Bir güvenlik uzmanı, kendisi ve benzersiz ekibiyle özellikle önemli bir eşyayı geri almakla görevlendirildiğinde geçmişinin onu rahatsız etmeye geldiğini fark eder.

sneakers

Hard Candy (Lolipop)

IMDb Puanı: 7,1

Lolipop filmi konusu nedir? Bir genç, reşit olmayan kızları kaçırdığından şüphelendiği kişiyi ifşa etmek için bir erkekle tanışır.

hard candy

Enemy of the State (Devlet Düşmanı)

IMDb Puanı: 7,3

Devlet Düşmanı filmi konusu nedir? Bir avukat, yanlışlıkla siyasi nedenli bir suçla ilgili anahtar delilleri alınca, yozlaşmış bir politikacı ve NSA ajanları tarafından hedef alınır.

devlet düşmanı

We Are Legion: The Story of the Hacktivists (Biz Birliğiz: Hacktivistlerin Hikâyesi)

IMDb Puanı: 7,3

Biz Birliğiz: Hacktivistlerin Hikâyesi filmi konusu nedir? Kendini "hacktivist" olarak tanımlayan kolektif Anonymous'un çalışmaları ve inançları üzerine bir belgesel.

hacktivistler

Snowden

IMDb Puanı: 7,3

Snowden filmi konusu nedir? NSA'nın yasadışı gözetim teknikleri, ajansın çalışanlarından biri olan Edward Snowden tarafından basına dağıtılan binlerce gizli belge şeklinde halka sızdırıldı.

snowden

TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard (Klavyeden Uzaktaki Korsan Koyu)

IMDb Puanı: 7,5

TPB AFK filmi konusu nedir? Kişilerarası zaferleri ve bilinen evrendeki en büyük endüstriye karşı üç ana karakterin yenilgilerini konu alan bir entelektüel özgürlükler belgeseli. Medya endüstrisi.

tpb afk

Disconnect (Sanal Hayatlar)

IMDb Puanı: 7,5

Sanal Hayatlar filmi konusu nedir? Günümüzün kablolu dünyasında insan bağlantıları arayan bir grup insanı konu alıyor.

disconnect

Who Am I ( Ben Kimim)

IMDb Puanı: 7,6

Ben Kimim filmi konusu nedir? Genç bir Alman bilgisayar uzmanı olan Benjamin, dünya sahnesinde fark edilmek isteyen yıkıcı bir hacker grubuna davet edilir.

who am i

The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız)

IMDb Puanı: 7,8

Ejderha Dövmeli Kız filmi konusu nedir? Gazeteci Mikael Blomkvist, kırk yıldır kayıp olan bir kadını aramasında, genç bir bilgisayar korsanı olan Lisbeth Salander'in yardımına koşuyor.

ejderha dövmeli kız

Enigma The Imitation Game

IMDb Puanı: 8,0

Enigma The Imitation Game filmi konusu nedir? II. Dünya Savaşı sırasında, İngiliz matematik dehası Alan Turing , diğer matematikçilerin yardımıyla Alman Enigma kodunu çözmeye çalışır.

enigma

Citizenfour

IMDb Puanı: 8,0

Citizenfout filmi konusu nedir? Bir belgeselci ve bir muhabir, Edward Snowden ile birçok görüşmenin ilki için Hong Kong'a gider.

citizenfour

The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz'ın hikayesi)

IMDb Puanı: 8,0

İnternetin Öz Evladı Aaron Swartz'ın Hikayesi filmi konusu nedir? 26 yaşında kendi hayatına son veren programlama dahisi ve bilgi aktivisti Aaron Swartz'ın hikayesi.

internetin öz evladı

The Matrix 

IMDb Puanı: 8,7

The Matfix filmi konusu nedir? Bir bilgisayar korsanı, gizemli isyancılardan gerçekliğinin gerçek doğasını ve kontrolörlerine karşı savaştaki rolünü öğrenir.

matrix

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