Erdoğan ve Elon Musk Neler Konuştu?
Tesla'nın ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaca ünlü iş adamı, Tesla CEO'su ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikilinin görüşmesinde ana konunun Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu açıkladı. Ayrıca elektrikli otomobil üretiminin de görüşmenin başlıklarından biri olduğunu söyledi. Elon Musk'ın Türkiye'ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması konularını görüşmek için gelmesi aslında kimse için sürpriz olmamalı. Zira SpaceX şirketi, uyduların ve fırlatılma sürecinin alt tedarikçilerinden birisi.
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile yaptığı görüşmenin diğer detaylarını şöyle açıkladı: "Türkiye'de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."
Öte yandan Elon Musk, akşam saatlerinde Anıtkabir'i de ziyaret ederek çiçek bıraktı. Musk, Anıtkabir ziyaretinin yukarında gördüğünüz Instagram mesajı ile takipçileri ile paylaştı...
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