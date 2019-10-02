Erica İncelemesi
Son dönemin en ilginç oyunlarından biri olan Erica, sizi interaktif bir filmin içine, gizemli bir maceraya davet ediyor!
- Ercan Uğurlu
PlayStation'ın PlayLink oyun sistemine artık aşina olduğunuzu sanıyoruz. Bilmeyenler için PlayLink'in, PlayStation oyunlarını sosyal bir oyun deneyimine dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Peki, bunu nasıl yapıyorsunuz? PlayStation 4'ü açıyor, oyuna giriyor ve akıllı telefonunuzu bir kontrol cihazı olarak kullanarak arkadaşlarınızla beraber bir arada eğlenceye dalıyorsunuz. Daha önce bu sistemde yer alan parti oyunlarından Chimparty ve Frantics gibi PS4 oyunlarını incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi ise, bu sisteme yeni bir oyun daha dahil oluyor. Ancak Erica, daha farklı bir noktaya yerleşiyor.
Erica, sizi bir filmin içine çekiyor. Gerçek karakterlere yön verdiğiniz oyun, sizlere interaktif bir oyun deneyimi sağlarken, aynı zamanda gerilim dolu bir film izliyormuş hissine kapılmanızı sağlıyor. İnteraktif oyun deneyiminden kastımız şu: Daha önce Quantic Dream oyunlarından Detroit: Become Human ve Heavy Rain oyunlarında olduğu gibi karakterinize siz yön veriyor, söyleyeceği sözleri veya yapacaklarını siz belirtiyorsunuz. Ancak oyuna olan etkinizin bir Detroit: Become Human veya Heavy Rain kadar olmadığını ve hikaye örgüsü bakımından da o kadar etkileyici bulmadığımızı söylemeliyiz.
Babasının gizemli bir şekilde ölümüyle başlayan Erica'nın hikayesi, kendisini bir anda bu sır perdesini aralamaya çalışırken bulmasıyla devam ederken, siz seçimlerinizle Erica'nın bu gizemli yolculuğunda yanında oluyorsunuz. Oyunu, PlayLink sistemine dahil eden şey ise, Erica'yı ister Dualshock ister akıllı telefonunuz ile yönlendirebilmeniz oluyor.
Sonuç
Erica, fazla uzun bir oyun değil. Yaklaşık 2 – 3 saatlik bir zaman diliminde oyunu bitirebiliyorsunuz. Fakat verdiğiniz kararlara göre farklı sonlara sahip olması nedeniyle, bu yolculuğa tekrar çıkmak istemeniz olası. 49 TL gibi uygun bir fiyata sahip olması nedeniyle de uygun bulduğumuz Erica, PlayStation başında farklı bir yolculuğa çıkmak ve film tadında oyun oynamak isteyenler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.
Puan: 75/100
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment Europe
Geliştirici: Flavourworks
Tür: Macera
Platform: PlayStation 4
Web: https://www.playstation.com/tr-tr/games/erica-ps4
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