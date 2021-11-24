Erkekler ve Kadınların Ölüm Sayıları Arasındaki Fark Giderek Büyüyor!

Dünya genelinde genç yaşta ölen insan sayısı, 1950'lerden bu yana güven verici bir şekilde azaldı. Bununla birlikte, istatistiklerin daha derinine inerseniz, endişe verici bir eğilim ortaya çıkıyor: Dünyanın birçok yerinde, ölen genç erkek ve erkek çocukların oranı artıyor.
The Lancet tıp dergisinde yayınlanan devasa bir analize göre, geçen yıl dünya çapında 10 ila 24 yaş arasındaki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 61'i erkeklerde meydana geldi. Ergen ölümlerinin toplam sayısı önceki on yıllara göre azaldı, ancak erkekler ve kadınlar arasındaki fark büyüyor. 1950'den bu yana, dünya genelinde 10 ila 24 yaşındaki kadınlarda ölümler yüzde 30 azaldı, ancak bu düşüş genç erkeklerde sadece yüzde 15'ti.
Dünya çapında her gün yaklaşık 4.000 ergen ölüyor ve dünyanın her yerinde bunların çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Cinsiyet eşitsizliğinin son 30 yılda azaldığı yüksek gelirli ülkeler, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Asya dışında, bu cinsiyet farkı çoğu bölgede genişliyor.
Bu eğilimi anlamak söz konusu olduğunda, çözülmesi gereken çok şey var ve dünyanın farklı yerlerinde görülen ince farklılıklar olduğu için kolay bir cevap bulunmuyor.
Araştırmaya göre, genel olarak, ölüm oranları bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle yakından bağlantılı, daha zengin ülkelerde daha az genç ölüm var ve bunun tersi de geçerli. Gençler arasında önde gelen ölüm nedeni de bölgeler arasında farklılık gösteriyor. Ergen ölümlerinin başlıca nedeni, yüksek gelirli ülkelerde kanser. Düşük gelirli ülkelerde ise kontamine yiyecek veya sudan bulaşan hastalıklar ilk sırada yer alıyor.
Dünya genelinde 10 ila 24 yaş arasındaki tüm ölümlerin yüzde 32'si kasıtsız yaralanmalar, şiddet ve çatışmalardan kaynaklanıyor; yüzde 32'si bulaşıcı hastalıklar, beslenme yetersizlikleri veya doğum ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor ve yüzde 27'si bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor. Geriye kalan yüzde 8 intihar nedeniyle hayatını kaybetmiş.
1980'den bu yana, bulaşıcı hastalıklardan ölümler, yaygın oldukları Sahra altı Afrika ve Güney Asya dışında, dünyanın birçok yerinde toplam ölümlerin oranı olarak bakıldığında keskin bir düşüş gösterdi. Latin Amerika ve Karayipler'de, kişilerarası şiddet genç erkek ölümlerine önemli bir katkıda bulunmaya devam etti ve son 20 yılda oradaki daha yaşlı ergen erkeklerde tüm nedenlere bağlı ölümlerde çok az bir iyileşme yaşandı veya hiç iyileşme olmadı.
Tüm bunların altında yatan nedenler ise çok yönlü ve bölgeden bölgeye değişiyor. Bu, sorun için "herkese uyan tek bir çözüm" olmadığı anlamına geliyor. Araştırmacılar makalelerinde, küresel ergen ölümlerini azaltmaya yönelik gelecekteki çabaların erkek ve genç erkeklerin geride kalmamasını sağlaması gerektiğini söyleyerek sonuca varıyor.
University College London'dan baş araştırma yazarı Dr. Joseph Ward, NPR ile yaptığı görüşmede "Erkekler ve kadınlar arasındaki ölüm yükündeki farkın ölçeği oldukça çarpıcı" dedi ve ekledi: "Bu desenleri yönlendiren şeyler karmaşık ve kesinlikle daha fazla araştırma gerektiriyor."
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