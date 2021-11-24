Erkekler ve Kadınların Ölüm Sayıları Arasındaki Fark Giderek Büyüyor!

Dünya'da yaşanan ölümlerin cinsiyetlere göre farkı endişe veriyor. Yeni bir araştırma, erkek ölümlerinin kadın ölümlerinden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu!