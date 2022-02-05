ESET Yeni Bir Casusluk Yazılımını Ortaya Çıkardı

ESET Araştırma Birimi, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı haber sitesinin ziyaretçilerini gözetleyen macOS kötü amaçlı yazılım DazzleSpy'ı keşfetti.

ESET Yeni Bir Casusluk Yazılımını Ortaya Çıkardı

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