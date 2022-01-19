Eski iPhone'larda Olan Bu Özellik, iPhone 13'te Neden Yok?

Telefonların yeni sürümleri çıktığında, yeni özellikler eklendiğini biliyoruz. Ancak bazı özelliklerin çıkarıldığı durumlar, çok nadir de olsa gerçekleşiyor. iPhone 13 serisinde aynen böyle bir durum söz konusu. Telefonla konuşurken çevredeki gürültüyü önleme seçeneği iPhone 12 ve öncesinde bulunuyordu, ancak iPhone 13'te bulunmuyor.
Yeni telefonda, gürültü engelleme seçeneği gerçekten bulunmuyor; en azından bunla ilgili bir seçenek yok. Bir iPhone kullanıcısı Apple desteği arayıp gürültü önleme seçeneğini bulamadığını söylediğinde aldığı yanıt, "iPhone 13'te gürültü önleme seçeneği bulunmuyor" oldu.
Apple, bu konuda sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Bu yüzden bu seçeneğin neden olmadığını, standart olarak zaten varsa kapatılamıyor da olabileceğini veya ileride bir yazılım güncellemesi ile geri gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.
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