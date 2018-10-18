Essential, Yüzde 30'unu İşten Kovuyor!
Android telefonu ile istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Essential, ufak çaplı bir "kıyım" yapmaya karar verdi!
Geçen senenin başlarında tanıtılan Essential Phone'un başarılı olduğunu söylemek zor. Android'in kurucularından Andy Rubin'in desteğiyle geliştirilen telefonun satışlarında bocaladığını gördük.
Şimdi ise firmanın küçülmek istediği, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten kovacağı ortaya çıktı. Firmadan gelen açıklamaya göre işten çıkarmalar, donanım, reklam ve satış takımları dahil her alanda gerçekleşecek.
"Bu gerçekten zor bir karar oldu. Şirketten ayrılan meslektaşlarımızdan özür diliyoruz ve onların gelecekteki kariyerlerine yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Ürün odağımız artık daha keskin ve bu sayede gerçekten işleri değiştirecek bir tüketici ürünü ortaya çıkarabileceğimize inanıyoruz."
Essential'ın telefonu satmasa da, PH-1'e yapılan güncellemeler konusunda hızlıydı. Telefon, Android 9.0 Pie'a güncellenen ilk cihazlardan biri oldu. Essential PH-1 kitleleri peşinden sürüklemese de, dedikodulara göre sonraki cihaz bunu başarabilir.
Zeynel A. Öztürk
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