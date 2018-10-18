Essential, Yüzde 30'unu İşten Kovuyor!

Android telefonu ile istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Essential, ufak çaplı bir "kıyım" yapmaya karar verdi!

Essential, Yüzde 30'unu İşten Kovuyor!

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