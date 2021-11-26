Etle Beslenen Akbaba Arılar, Gerçek Bir Akbaba ile Benzer Özelliklere Sahip

Akbaba Arılar, ismini taşıdıkları kuşlara, yani akbabalara benzer sindirim sistemi yapılarıyla şaşırtıyorlar. Dahası, "vejetaryen" arıların tersine, et ile besleniyor!

  • Levent Öztürk
Akbaba Arılar, Bildiğiniz Arılara Hiç Benzemiyor!
Quinn McFrederick / UCR

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