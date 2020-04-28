Evde Canı Sıkılanlara En Sürükleyici Yabancı Dizi Tavsiyeleri!

Koronavirüs nedeniyle evlerinizde kalmak zorunda olduğunuz şu günlerde, yalnız yaşamayanlar televizyonlarını, bilgisayarlarını veya tabletlerini diğer aile fertleri ile paylaşmak zorunda kalabiliyor. Akıllı telefonlar evlerinizin içerisinde de sizlere büyük bir özgürlük sunuyor, böylelikle örneğin çiftler her zaman aynı diziyi izlemek zorunda da kalmıyor. Samsung, dizilerini yalnız izlemek isteyenleri de düşünerek "#EvdeBeraberiz" kampanyası kapsamında akıllı telefonlarda izleyebilecekleri sürükleyici dizileri derledi. İşte Samsung'un mobil cihazınızda dizi izlemenin keyfini daha da artıracak tavsiyeleri:
Our Planet: Doğada bir anın keyfini çıkarın
Planet Earth dizisinin yapımcılarından gelen bu dizi, normal dizi akışınızı bir an için değiştirmenizi öneriyor. Sir David Attenborough'un anlatımıyla daha önce hiç filme alınmayan buzullar, derin okyanus, çöl, orman ortamları ve bu mekanları evi olarak gören nadir ve harika hayvanlarla doğayı adeta evinizde yaşayabilirsiniz. Doğanın olağanüstü güzelliğini Full HD ve HDR formatlarında izlerken, kendinizi dünyamızın sihrine kaptırabilirsiniz.
Stranger Things ile başka bir boyuta geçin
Sıradanlıktan sıkıldıysanız ve gerilimli dizilerden hoşlanıyorsanız, bir nesli büyüleyen 80'lerin klasiklerine bir övgü niteliğinde olan, beklenmedik gelişmelerle dolu Stranger Things'e bayılabilirsiniz. AMOLED video özelliği etkin olan akıllı telefonlar paralel evrendeki karanlık sahneleri görmeniz için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.
The Crown ile gerçekleri öğrenin
The Crown'ın yeni sezonu izlerken tüm olayların gerçek yüzünü öğrenmenin kolay bir yolu var. Galaxy S20 gibi bazı Android akıllı telefonlar, resim içinde resim modunu etkinleştirerek, arka planda başka bir uygulama çalıştırırken, daha küçük bir pencerede bir dizi veya film oynatmanıza imkân tanıyor. Bu şekilde, duraklat düğmesine basmadan Buckingham Sarayında gerçekten neler olduğunu hızla araştırabilirsiniz.
Triple Frontier ile soyguna katılın
Biraz heyecan arıyorsanız, Netflix'in en yeni aksiyon - gerilim filmi Triple Frontier muhtemelen sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Sizi sıkıcı bir günden alacak olan film, Kolombiya Amazon'unun ortasında kanunsuzluğu seçen eski Özel Kuvvetler mensuplarıyla bir maceranın içine atacak. Galaxy Buds+ gibi kablosuz kulaklıklar da yürek burkan her sesi, ateşlenen her silahı canlı şekilde duymanızı ve kendinizi evinizde aksiyonun tam ortasında hissetmenizi sağlayacak.
Instagram üzerinden #EvdeBeraberiz etkinlikleri evlere renk kattı
#EvdeBeraberiz programı kapsamında spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla evlere renk kattı. Evlerinizde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren ünlü isimler ve daha önce gerçekleştirdikleri etkinliklere Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalından ulaşabilirsiniz.
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