Evde Sinema Keyfi İçin Doğru Projeksiyon Nasıl Seçilir?

Epson, Euro 2020 öncesinde eve doğru projeksiyonu almanın püf noktalarını açıklıyor. Evin salonunu stadyum ya da sinema salonuna çevirmek için tüketicilerin onlarca model seçeneği bulunuyor. Ancak doğru model için lümen, kontrast ve çözünürlük gibi teknik özellikleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.