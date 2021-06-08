Evde Sinema Keyfi İçin Doğru Projeksiyon Nasıl Seçilir?

Epson, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde eve doğru projeksiyonu almanın püf noktalarını açıklıyor. Evin salonunu stadyum ya da sinema salonuna çevirmek için tüketicilerin onlarca model seçeneği bulunuyor. Ancak doğru model için lümen (parlaklık), kontrast (renklerin zıtlığı) ve çözünürlük (piksel sayısı) gibi teknik özellikleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Epson, birçok evde artık ikinci bir ekran sistemine ihtiyaç duyulduğu için doğru projeksiyon seçiminin ipuçlarını anlatıyor. Epson'a göre tüketicilerin lümen, kontrast ve çözünürlük konusunda doğru sıralamayı şöyle yapması gerekiyor:
1 - KARANLIK ODASI OLANLAR İÇİN:
Evde sinema salonu ortamında yaşamak isteyenler için karanlık oda projeksiyonları tercih ediliyor. Karanlık oda projeksiyonunda öncelik her zaman yüksek kontrast olmalı. Çünkü yüksek kontrast uzun süre seyirlerde hem gözlerin yorulmasını hem de sulanmasını önlüyor. Aynı zamanda renklerin zıtlığının yüksek olması daha canlı renkler ile seyir keyfini artırıyor. Örneğin futbol maçı izlerken çimler daha yeşil, belgesellerde deniz ve gökyüzü daha mavi oluyor.
İkinci önemli nokta ise çözünürlük. Çünkü ev sinema ürünleri 1280x720 yani HD çözünürlükten başlayıp, 1920x1080p FULL HD ile devam ediyor ve 4K UHD çözünürlükte bitiyor. Kullanıcı seyir keyfinin ne kadar yüksek olmasını istiyorsa o kadar yüksek çözünürlük tercih edebilir. Bu seçenekte ortam karanlık ortam olduğu için çok fazla parlaklık olmasına gerek yok. Bu ortamda 1.000 ile 3.000 lümen aralığında bir aralık yeterli oluyor.
2 - İKİNCİ ODA İÇİN PROJEKSİYON İSTEYENLER:
İkinci ekran veya diğer oda için projeksiyon seçiminde öncelik yüksek kontrast olmalı. Çünkü ikinci bir odada her zaman karanlık ortam istenmeyebilir yada oyun konsolu veya bilgisayar ekranı gibi kullanılacağı zamanlar olabilir. Bu nedenle parlaklığı biraz daha yüksek tercih edilebilir. Bu ürünlerde minimum 1.000 lümen ve üstü ürünler yeterli oluyor. Çözünürlüğün HD ve Full HD olması yeterli ancak isteğe bağlı 4K da tercih edilebiliyor.
3 - PANEL EKRAN YERİNE LAZER PROJEKSİYON:
Düz panel TV yerine projeksiyon kullanımı tercih edildiğinde en mantıklı seçim lazer TV projeksiyonlar oluyor. Tüketici burada UST yani Ultra Short Throw (Ultra Yakın Atım ürünler) tercih edebilir. Bu seçenekte de yüksek kontrast öncelikli olmalı ardından ise parlaklık gelmeli. Burada en az 3.500 lümen ile 5.000 lümen arası parlaklık seçilebilir. Daha düşük parlaklıklarda ise evde perdeleri kapatmak ya da ışıkları söndürmek gerekir. Lazer TV projeksiyonlarda en düşük FULL HD ve 4K çözünürlük sunuluyor. Bu ürünler özel çerçeveli ALR denen özel perdelerde kullanıldığı için ve en fazla 120 inç boyut açabildiklerinden çözünürlükleri yeterli olacaktır.
Lamba ömrü 10 yıl:
Lazer ışık kaynağı yüksek modlu kullanımda 20 bin saat eko modda ise 30 bin saatlik kullanım ömrüne sahip oluyor. Standart bir ev kullanıcısı için bu 10 yıllık sinema keyfine denk geliyor.
Daha sessizler:
Lazer diyot teknolojisindeki ürünler ısı üretmediği için fan daha az çalışıyor. Böylece daha sessiz ve düşük desibele (dB) sahip ve çok daha az ısınan ürünlerin parça ömürleri de uzun oluyor.
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