Evinizde Çalışırken Verimliliğinizi Artıracak Öneriler

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkes evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Samsung, insanların evde kaldıkları vakti verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "#EvdeBeraberiz" kampanyası kapsamında, birçok farklı alanda tavsiyelerde bulunuyor. Hem evlerinizde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirmenizi hem de verimliliğinizi artırmanızı sağlayacak tavsiyeler bu kez evlerinde çalışanlara yönelik. Bu dönemde evden çalışan herkes ofiste çalışıyormuş gibi verimli olmanın yöntemlerini arıyor. İşte Samsung'un evinizdeyken de ofisinizdeki ritmi yakalamanızı sağlayacak ipuçları:
Güçlü bir cihaz ile mobil olun
Evinizde çalışıyorsanız, ofis içi verimliliğinizi sağlayacak ve size aynı konforu sunacak kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç duyabilirsiniz. Telefonunuz üzerinden bir masaüstü deneyimi sağlayan Samsung DeX ile işlerinizi halledebilir, anlık mesajlaşma ve video konferans araçlarını kullanarak iş arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz.
Planlamanızı yapın
Uzaktan çalıştığınızda, iyi zaman yönetimi de kritik önem taşıyor. Bunun için gününüzü verimlilik döngülerine ayırmaya çalışabilirsiniz. 15 dakika iş, 5 dakika mola gibi. Bunu dört kez tekrar edip ardından 20 dakikalık bir mola verebilirsiniz. Samsung Notes gibi bir not tutma uygulaması ile de yapılacak işler listenizi hızla halledebilirsiniz.
İhtiyacınız olan dosyaya istediğiniz yerden erişin
Uzaktan çalışırken tüm veri, uygulama ve projelerinize her yerden erişebilmek çok önemli. Samsung DeX ile cihazlar arasında çoklu görevleri ustalıkla tamamlayabilirsiniz. Sadece bir USB kablosu kullanarak Samsung DeX ile telefonunuzun TV'de veya PC'de sunacağı tüm olanakların kapısını aralayabilir böylece ihtiyacınız olan dosyaya erişebilirsiniz.
Kendinize bir çalışma alanı hazırlayın
Rahat çalışabileceğiniz bir masayı boşaltıp üzerini tamamen işinizle ilgili eşyalarla doldurun. Galaxy Tab S6 gibi bir Samsung cihazınızı Samsung DeX ile bilgisayar ya da TV'ye saniyeler içinde bağlayabilir, işle ilgili tüm dosyalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Galaxy Tab S6'nın taşınabilir klavyesi[1] de DeX'e hızlı erişim için özel bir tuşa ve çalışma alanınızı tamamlayacak bir dokunmatik yüzeye sahip olmasıyla da işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca, masanın başında uzun süreler geçireceğinizi hesaba katarak kullandığınız sandalyenin rahat olmasına dikkat etmenizi de öneririz.
Instagram üzerinden #EvdeBeraberiz etkinlikleri evlere renk kattı
#EvdeBeraberiz programı kapsamında spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla evlere renk kattı. Evlerinizde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren ünlü isimler ve daha önce gerçekleştirdikleri etkinliklere Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalından ulaşabilirsiniz:
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