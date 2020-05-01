Evinizde Çalışırken Verimliliğinizi Artıracak Öneriler

Herkesin evde kalmak zorunda olduğu bu dönemde evden çalışanlar için ofislerindeki ritmi yakalamak da oldukça önemli. #EvdeBeraberiz programı kapsamında yayınladığı tavsiyeler bu kez evden çalışanlar için geldi.