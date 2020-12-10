Facebook'tan Açıklama: Instagram ve Messenger Çöktü

Facebook, Instagram ve Messenger hizmetlerinde son 3 saattir sorun yaşandığını doğruladı. İşte Instagram ve Messenger'da yaşanan sorunun detayları...

Instagram ve Messenger çöktü

Facebook, yaptığı açıklama ile Messenger ve Instagram hizmetlerine erişim  sorunu yaşandığını doğruladı. Yaşanan sorunun daha çok Avrupa genelini etkilediği söylenirken, farklı bölgelerden de bazı şikayetler geldiği rapor ediliyor. Ülkemizde de bazı bölgelerde Instagram konusunda sorun yaşanıyor.

Facebook, gelen şikayetlerin daha çok Messenger konusunda olduğunu söylerken, Instagram için gelen şikayetlerin daha az olduğunu belirtiyor.

Instagram Çöktü

Saat 13.00 civarında başlayan sorun, şu an da devam ediyor gibi görünüyor. Yukarıdaki haritada, son 3 saate yaşanan sorunların hangi bölgelerde yoğunluk kazandığını görebilirsiniz. Haritaya bakılırsa sorun, daha çok Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Belçika, Danimarka  ve Yunanistan'da görülüyor. Ancak Avrupa genelinde diğer pek çok ülkede de sorun yaşayan bölgeler bulunuyor.

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