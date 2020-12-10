Netflix'te bu yıl en çok hangi tür içerikleri izledik? 2020 Netflix en'leri

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti. Online film ve dizi platformu Netflix, Türkiye'deki 3 milyon üyesinin 2020'de en çok neleri izlediğini duyurdu.
BU YIL EN ÇOK İZLENEN İÇERİK TÜRLERİNDE İLK SIRADA "DRAM"
Netflix verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında en çok izlenen tür dramaydı. Ama pandemi tedbirlerinin en yoğun şekilde uygulandığı zorlu bir yılda gülmeye de bolca ihtiyaç duyduk. Bu yüzden 2020'de en çok izlediğimiz ikinci tür komedi ve stand-up yapımlar.
AKSİYON ÜÇÜNCÜ SIRADA, KORKU VE GERİLİM 5. SIRADA YERİNİ ALDI
Aksiyon, Türkiye'deki Netflix aboneleri arasında en fazla tercih edilen 3. tür. Ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları, en fazla tercih edilen 4.tür olurken; korku ve gerilim türü beşinci sıraya yerleşti.
GEÇEN SENEYE GÖRE ROMANTİK İÇERİKLER ARTIŞ GÖSTERDİ
Netflix verilerine göre, yılın en çok çıkış yapan türü reality türündeki yapımlardı. İkinci sıraya yerleşen romantik yapımları izleme oranımız da bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artış gösterdi.
NETFLİX'TE ARALIK AYI BİTMEDEN NELER İZLEYECEĞİZ?
Netflix dizileri:
Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)
Big Mouth: 4. Sezon (4 Aralık)
Bridgerton (25 Aralık)
Equinox (30 Aralık)
Chilling Adventures of Sabrina: 4. Sezon (31 Aralık)
Netflix filmleri:
9 Kere Leyla (4 Aralık)
Mank (4 Aralık)
The Midnight Sky (23 Aralık)
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