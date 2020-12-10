Netflix'te bu yıl en çok hangi tür içerikleri izledik? 2020 Netflix en'leri

2020 yılının bitmesine kısa bir süre kala online film ve dizi platformu Netflix Türkiye, 2020 yılının en'leri açıkladı. Türkiye, bu yıl Netflix'te en çok drama ve komedi türündeki yapımları izledi. İşte Netflix Türkiye'nin 2020 notları...