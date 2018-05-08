Facebook Arkadaş Tavsiyelerinin Karanlık Yönü
Facebook'un arkadaş tavsiyeleri pek çok açıdan işimize yarıyor. Ama bu özelliğin pek de bilinmeyen, kötü bir etkisi daha varmış!
İnternet devlerinin çevrim içi terörle savaşını düşününce, aklınıza hesapları engellemek ve gönderileri silmek geliyor olabilir. Evet, bu kesinlikle çevrim içi terörle savaşın bir parçası ama görünüşe bakılırsa bundan çok daha fazlasının yapılması da gerekebiliyor.
Yeni bir araştırmaya göre, Facebook'taki arkadaş tavsiyeleri de büyük bir sorun oluşturuyor. Araştırmacıların Telegraph ile paylaştığı rapora göre arkadaş tavsiyeleri, terör yanlısı kişilerin bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Tahmin edeceğiniz gibi, bir terör yanlısı ile iletişim kurmak diğerlerinin tavsiye olarak çıkmasına sebep oluyor. Ama bunun da ötesinde, örneğin Filipinlerdeki fanatik ayaklanmalarla ilgili bir makale okumak dahi, "düzinelerce" yerli fanatiğin arkadaş tavsiyesi olarak sunulmasına sebep oluyor. Bu tip arkadaş tavsiyelerinin, en az bir defa IŞİD için işe alıma sebep olduğuna inanılıyor.
Facebook, bu sorunlarla sürekli savaş halinde. Firmanın bir sözcüsü, El-Kaide ve IŞİD odaklı içeriklerin %99'unun otomatik olarak silindiğini söyledi. Ama diğer yandan firma, bu konuda kolay bir teknik düzeltme yapılamayacağını itiraf ediyor ve terör yanlılarını saptamak için hem insan araştırmacılara hem de otomatik sistemlere yatırım yapmaya devam edeceğini belirtiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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