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Facebook Arkadaş Tavsiyelerinin Karanlık Yönü

Facebook'un arkadaş tavsiyeleri pek çok açıdan işimize yarıyor. Ama bu özelliğin pek de bilinmeyen, kötü bir etkisi daha varmış!

Facebook Arkadaş Tavsiyelerinin Karanlık Yönü

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