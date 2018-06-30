Facebook Avustralyalı Kullanıcılarını Kaybediyor

Facebook, Cambridge Analytica skandalı ardından 1.8 milyon Avustralyalı kullanıcıyı kaybetti!

Facebook Avustralyalı kullanıcılarını kaybediyor..

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