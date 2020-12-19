Facebook'un Başı, Onavo VPN Nedeniyle Yine Belada

Facebook'a, 2016 ve 2017 yıllarında Onavo VPN'i ticari amaçlarla kullanıcıları izlemek için kullandığı iddiasıyla Avusturalya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından dava açıldı. Sosyal medya devi VPN hizmeti Onavo'yu 2013 yılında, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. Daha sonra Facebook, Onavo Project adını verdiği bir uygulama yayımlamıştı ve bu uygulama, kullanım verisini toplamak ve bildirmek sebebiyle Apple'ın App Store'undan yasaklanmıştı.
ACCC de davasında firmayı, Onavo Project uygulaması aracılığıyla gönderdikleri kişisel verilerin gizli tutulacağına ve başka bir amaçla kullanılmayacağına inanan binlerce Avusturalyalı tüketiciye karşı yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı davranış göstermek ile suçluyor.
ACCC başkanı Rod Sims, yaptığı açıklamada Onavo Project aracılığıyla Facebook'un, binlerce Avusturalyalı tüketicinin çok detaylı ve değerli kişisel aktivite verilerini kendi ticari amaçları için topladığını ve kullandığını söylerken, bunun Facebook'un uygulamayı tanıtırken kullandığı güvenlik, gizlilik ve mahremiyet sözlerine tamamen aykırı olduğunu belirtti. Kullanıcıların VPN hizmetlerini genellikle online gizlilikleri için kullandığının altını çizen Sims, Onavo Project'in ise bu kişisel aktivite verilerini tamamen Facebook'a yönlendirdiğini söyledi.
ACCC'nin söylediğine göre Facebook, 1 Şubat 2016 ve Ekim 2017 tarihleri arasında ücretsiz indirilen Onavo Project uygulamasının işlevlerinin Avusturalyalı kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılmasına sebep oldu.
Bir Facebook sözcüsünün TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre ise firma, Onavo Project ile toplanan veriler konusunda kullanıcılara açıkça bilgi veriyordu. Konu hakkında ACCC'nin incelemelerine şimdiye kadar destek olduklarını belirten sözcü, bu en son davayı da inceleyeceklerini ve kendilerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Facebook, VPN uygulamasını kullanıcıları izlemek için kullanması yüzünden aldığı tepkiler sonucunda geçtiğimiz yıl Onavo Project'i sonlandırmıştı. 2018 yılında Birleşik Krallık parlamentosu tarafından açığa çıkarıldığı üzere sosyal medya devi, Onavo grafiklerini kullanarak kullanıcıların cihazlarına hangi üçüncü taraf uygulamaları indirdikleri konusunda bilgi ediniyordu.
WhatsApp, bu verilerin en iyi örneklerinden biri. Onavo verileri mesajlaşma hizmetinin Facebook'un Messenger uygulamasına rekabetçi bir tehdit olduğunu gösteriyordu ancak Facebook, bunu öğrenmesinden kısa bir süre sonra 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almıştı.
ACCC'nin davasının başarılı olup olmayacağını görmek için beklememiz gerekecek ancak davanın sonucu ne olursa olsun, Onavo Project'in Facebook'a karşı kullanıldığı son dava olmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz...
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