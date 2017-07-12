Facebook, Büyük Messenger Reklam Testine Hazır!

Belki hoşunuza gitmeyecek ancak Facebook, popüler uygulamasında tüm dünyaya reklam göstermeye neredeyse hazır!

Facebook, Büyük Reklam Testine Hazır!

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