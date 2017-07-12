Facebook, Büyük Messenger Reklam Testine Hazır!
Belki hoşunuza gitmeyecek ancak Facebook, popüler uygulamasında tüm dünyaya reklam göstermeye neredeyse hazır!
Facebook Messenger'da reklam görmek istemediğinizden eminiz ancak firma, bunu gerçekleştirmenin yollarını arıyor.
Sosyal ağ şu sıralar Messenger'ın giriş sayfasında reklamları test ediyor. İşlevin tüm dünyaya açılması yavaş olacak ancak 2017'nin sonuna kadar sizin için özel seçilmiş reklamları görmeyi bekleyebilirsiniz. Messenger ürün lideri Stan Chudnovsky, VentureBeat'le yaptığı röportajda bu değişikliğin nedeninin gelir sağlamak olduğunu açıkça söyledi. "Farklı iş modellerini" de düşündüklerini belirten Chudnovsky, bunların da reklamlara yönelik olduğunu belirtti.
Kısacası reklamlardan milyarlarca dolar gelir elde eden Facebook'un reklam göstermekten vazgeçmesini beklemeyin. Messenger'a eklenecek reklamların kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu. Elbette reklamdan hoşlanmayan bazı kullanıcıların Messenger'ı bırakıp reklamsız alternatiflere yönelmesi şaşırtıcı olmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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