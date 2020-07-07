Bu resimler Excel ile çizildi! İşte 80 yaşındaki yetenekli Excel sanatçısı!

80 yaşındaki Japon Sanatçı Tatsuo Horiuchi'nin çizimlerinin en ilginç yanı Microsoft Excel ile çizilmiş olması. Emekliliğinden sonra resim sanatını icra etmek isteyen Horiuchi, malzemelere para harcamak istemediği için bu yolu seçti...

Japon sanatçı Excel ile resim çiziyor

Japonya'da yaşayan 80 yaşındaki Tatsuo Horiuchi, dünya genelinde çizim becerileri ile tanınan bir isim. İlginç Sanatçı Horiuchi, sanatı için kalem ya da boya yerine Microsoft Excel kullanıyor.

Resim Sanatına Yoğunlaştı

Emekli olmadan önce yani yaklaşık 20 yıl önce hayatında yeni bir meydan okuma ihtiyacı hisseden Horiuchi, resim sanatına yoğunlaştı. Ancak malzemelere para harcamak istemiyordu.

Çizim Yazılımları Yerine Excel Kullandı

Sanatçı, çizimlerinde bilgisayarını kullanmaya karar verdi. Herkes dijital çizim yazılımları kullanacağını düşünüyordu ancak Horiuchi, Excel'i seçti.

İşte Tatsuo Horiuchi'nin çizimlerinden birkaçı...

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