Bu resimler Excel ile çizildi! İşte 80 yaşındaki yetenekli Excel sanatçısı!

80 yaşındaki Japon Sanatçı Tatsuo Horiuchi'nin çizimlerinin en ilginç yanı Microsoft Excel ile çizilmiş olması. Emekliliğinden sonra resim sanatını icra etmek isteyen Horiuchi, malzemelere para harcamak istemediği için bu yolu seçti...