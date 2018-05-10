Facebook Canlı Yayınına Yeni Özellik Geliyor!
Facebook, platform üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarını sevindirecek, yeni bir özellik için hazır!
Facebook, geçtiğimiz hafta F8'de canlı video geliştirmelerine çok vurgu yapmamıştı ama bu, sosyal medyanın bu özellik üzerinde çalışmadığı manasına gelmiyor. Sosyal ağ devi, canlı video yayıncılarına yönelik yaptığı bir açıklamada, şu anda canlı videolar için "Live Rewind" (Canlı Geri Sarma) özelliğini test ettiğini söyledi. Çok yakında, canlı yayın bitmese de kaçırdığınız o çok önemli anı geriye sarıp izleyebileceksiniz. Önceden, bir canlı yayında kaçırdığınız anı seyredebilmek için canlı yayının bitmesini beklemeniz gerekiyordu.
Geri sarma işlevi şu an test aşamasında ama tabii ki Facebook bunu herkes için çıkarmayı planlıyor. Live Rewind, her tür canlı yayın için kullanışlı olsa da, firma özellikle bunun spor etkinliklerinde yardımcı olacağına vurgu yapıyor. Hatta CrossFit Games, bu aracı test için kullanılıyor.
Facebook ayrıca, Live Rewind testine ek olarak, yayıncıların orijinal gönderi olarak birden fazla "Sayfa"da canlı yayın yapmasına izin vermeye başlıyor. Sayfalar bunu önceden kaydedilmiş görüntüler için zaten yapabiliyordu, ama şimdi firma, aynı şeyi canlı yayınlar için de mümkün kılıyor. Bunun yanında Facebook, artık yayıncılar için kalıcı video akışı anahtarı sunuyor, böylece canlı yayınlar hakkındaki kritik bilgiler hem önceden paylaşılabilecek, hem de her bir seans arasında değişime uğramayacak.
Facebook, bir süredir canlı videoya epeyce vurgu yapıyor. Firma, eklediği özellikler ve yaptığı büyük yatırımlarla Watch sekmesinin ve Sayfaların, video akış için ilk gitmek istediğiniz yer olmasını istediğini gösterdi. Live Rewind gibi araçlarla ve yapımcılar için işleri kolaylaştırarak Facebook'un, kütüphanesini doldurmak için çok çabaladığı belli oluyor. Firmanın bundan sonraki adımını görmek de ilginç olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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