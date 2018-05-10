Facebook Canlı Yayınına Yeni Özellik Geliyor!

Facebook, platform üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarını sevindirecek, yeni bir özellik için hazır!

Facebook'a canlı yayında videoyu geri sarma işlevi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

27 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android P Actions ve Slices Böyle Çalışacak!
Hesaplarınız Hack'lendi mi? Kendiniz Bulun!
ZenFone 5 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı!
ZTE'den Şok Açıklama: Kapanıyoruz
Chromebook İçin Linux Zamanı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir