Facebook, Canlı Yayınlara "Ayar Çekti"

Facebook, calı yayınlara olan ilginin Corona Virüsü nedeniyle artması sonrasında, Facebook Live videoları hakkında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Facebook Live, Hesap Açmadan İzlenebilecek

Facebook, canlı videolara olan talepteki artıştan dolayı bu videoları herkese açık hale getirecek. Canlı akışlar, şimdiye kadar sadece masaüstünde herkes tarafından izlenebiliyordu.

Değişiklik, Android kullanıcıları için geçerli hale gelirken iOS kullanıcıları, "önümüzdeki haftalarda" Facebook'a kaydolmadan canlı akışları izleyebilecekler. Firma, güvenilir bir mobil internet bağlantısı olmayanlar için yeni akış seçenekleri de geliştiriyor. Bu kapsamda "Public Switch Telephone Network" işlevi, canlı akışları bir konferans görüşmesi gibi ücretsiz bir telefon numarasını çevirerek dinleyebilecekler. Benzer şekilde, Facebook Live'a gelecek olan "sadece ses" seçeneği, canlı videoyu görmeden, sadece sesi dinlemenize olanak tanıyacak.

Yeni işlevler, Facebook'un hizmetlerine "eşi görülmemiş" talebi karşılamakta da yardımcı olabilir. Firma, birkaç gün önce trafiği kontrol etmekte zorlandıklarını, mesajlaşma uygulamalarını kullananların sayısının her geçen gün arttığını söylemişti. Sosyal dev, Avrupa'da video kalitesini de düşürmek zorunda kalmıştı.

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