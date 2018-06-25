Facebook da Modaya Uyuyor
Önce Android, sonra iOS, sonra da Instagram... Bu yılın "moda" özelliği, görünüşe bakılırsa şimdi de Facebook'a geliyor!
Telefonlarımızı bir türlü elimizden düşüremediğimiz günümüzde, yazılım geliştiriciler bu duruma el koymaya kararlı görünüyor. İlk olarak Google, Mayıs ayında gerçekleştirdiği I/O konferansında, telefonumuzla geçirdiğimiz zamanı düzenlemeyi amaçlayan bir özelliğin yeni Android'de olacağını açıklamıştı. Hemen ardından önce Apple iOS 12 için benzer bir özelliği tanıttı; ardından Instagram'ın da aynı iş üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ve görünüşe göre şimdi, Facebook da modayı takip etmeye karar verdi.
Uygulama araştırmacısı Jane Machum Wong, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, Facebook uygulaması için bir zaman düzenleme özelliğinin söz konusu olduğunu söyledi ve hatta, özelliğin bir de ekran görüntüsünü yayınladı. "Your Time on Facebook" (Facebook'ta geçirdiğiniz zaman) isimli bu özellik, Facebook'ta geçirdiğiniz zamanın en iyi şekilde geçirilmesi için tasarlandığı söyleniyor.
Özelliğin ne zaman aktif hale geleceği henüz bilinmiyor. Ama bu tip zaman planlama özelliklerinin, yakında pek çok uygulamada karşımıza çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
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