Facebook da Modaya Uyuyor

Önce Android, sonra iOS, sonra da Instagram... Bu yılın "moda" özelliği, görünüşe bakılırsa şimdi de Facebook'a geliyor!

Facebook da modaya uyuyor

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