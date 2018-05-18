Facebook, Ekim Ayından Beri Silmeye Doyamıyor

Facebook, geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri, platformundan ne kadar içerik sildiğini resmi olarak açıkladı!

Facebook, ekim ayından beri silmeye doyamamış

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