Facebook Geri Uyumluluğu Kesiyor

Facebook'un eski Samsung cihazlarda bulunan Galeri ve diğer uygulamalarla olan bağlantı ve uyumluluğu sona eriyor.

Facebook Geri Uyumluluğu Kesiyor

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