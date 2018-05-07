Facebook Gizli Bir İnternet Uydusu mu Üretiyor?
Facebook, gizli bir şekilde internet uydusu geliştiriyor ve hatta üretmeyi düşünüyor olabilir...
FCC başvurularına bakılırsa, Facebook gizli bir şekilde kendi uydu internet hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir. Bu yeni çaba, SpaceX'in internet uyduları için ilk iki deneme uydusunu fırlatmasının sadece birkaç ay sonrasında ortaya çıktı.
IEEE Spectrum tarafından ele geçirilen ve Facebook'la bağlantılı olduğunu söylediği gizemli bir firma tarafından yapılan FCC başvurusunda, deneysel bir uydu planından bahsediliyor. Başvuru, yüksek frekanslı milimetre dalga radyo sinyallerini – yani yeni nesil 5G ağların çoğunda kullanılan teknolojiyi – test edecek Athena adlı bir uydu fırlatma planını açıklıyor.
IEEE, bahsi geçen gizemli firma Pointview ve Facebook arasındaki bağlantıyı, her iki organizasyonun da FCC başvuruları için aynı avukatı kullandığını belirterek kuruyor.
Levent Öztürk
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