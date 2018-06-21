Facebook, Gruplarda Ücretli Üyeliği Test Ediyor
Facebook, aylık bir ücret karşılığında üyelik sunan grupları test etmeye başladı!
Facebook, grup yöneticilerinin ücretli olarak özel içeriklere ulaşmasını sağlayan grup üyeliklerini test etmeye başladı.
Şu an sadece birkaç kişinin ulaşabildiği işlev, üyelik tabanlı bir grup oluşturup, gruba üye olanlardan aylık bir ücret talep etmenize izin veriyor. Teste katılan gruplardan biri olan Declutter My Home, üyelik için sizden ayda 15 dolar talep ediyor. Declutter My Home, ev tasarımına odaklanan bir grup ve bu üyelik ücreti karşılığında özel eğitimlerin, canlı videoların ve diğer özel işlevlerin kapısını açıyor.
Üyelik seçeneğini test eden diğer gruplar arasında Grown and Flown Parents ve Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning var. Facebook'un deneme süresi boyunca üyelik ücretine kesinti uygulamayacağı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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