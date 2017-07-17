Facebook hedeflerini resmi olarak değiştirdi...
Facebook, hedeflerini artık resmi olarak değiştirdi...
Facebook, Mark Zuckerberg'in sosyal medya platformunun iyilik için devrimsel bir güç olması dileğinin üzerine görev açıklamasını değiştirmiş durumda. Facebook'un ilk Topluluk Zirvesi'nde Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un toplumları birleştirici ve büyük sorunlar ile başa çıkan bir firma olmasını istediğini söylemekteydi. Bu isteğindeki ciddiyeti göstermek için de Facebook'un görev açıklamasını değiştiriyor. Eskiden Facebook'un görev açıklaması "insanlara paylaşma gücünü vermek ve Dünya'yı daha açık ve bağlantılı yapmak" iken artık "insanlara toplum kurma gücünü vermek ve Dünya'yı bir araya yaklaştırmak" olarak gözüküyor.
Bu yeni hedef oldukça büyük gibi gözükebilir ancak Zuckerberg, eskiden insanlara ses vermenin ve bağlanmalarına yardımcı olmanın Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için yeterli olacağını düşündüğünü ve bunun kısmen doğru olduğunu belirtmekteydi. Buna rağmen Zuckerberg, gerçekten yaratmak istediği şeyin insanların coğrafyaları yerine sevdikleri şeyler sayesinde bir araya geldikleri küresel bir toplum olduğunu söylemekte. Bu grupları "Anlamlı Topluluklar" olarak tanımlayan CEO, Facebook'ta parçası olduğunuz grubun hayatınızda derin bir etkisi olduğunu söylemekte.
Konuşması, çeşitli hastalıkları sahip insanlardan, Nijerya'da normalde konuşamayacakları şeyleri konuşan kadınlardan oluşan gruplara kadar pek çok örnek göstermekteydi. Zuckerberg'in örnek gösterdiği gruplar, çoğu kişinin dahil olduğu gruplara pek benzememekteler ancak görünene göre Zuckerberg de bu durumun oldukça farkında. Sadece 100 milyon kişinin "anlamlı topluluklar" üyesi olduğunu söyleyen Zuckerberg, 2 milyar kişinin kullandığı Facebook ile sadece 100 milyon kişinin anlamlı topluluklara katılmasına yardımcı olduğuna inanmakta zorlandığını söylemekte.
Bunun sebeplerinden biri, Zuckerberg'in bahsettiklerine benzeyen gruplara herkesin ihtiyacı olmaması veya bu tür grupları aramıyor olmaları olabilir. Bir diğer sebep ve görünene göre en fazla geçerli olan sebep ise bu sayfaların insanlara yeterince önerilmiyor olması.
Zuckerberg'in söylediğine göre Facebook, kullanıcılar için daha anlamlı olan grupları önermek için yeni bir proje başlattıklarını söylemekte. Bu yüzden de bir yapay zeka yarattıklarını ve bu yapay zeka sayesinde ilk altı ayda %50 daha fazla insanın anlamlı topluluklara katılmalarına yardımcı olduklarını söylemekte.
Bu değişikliğin insanların popüler sosyal medya platformunu kullanma şekillerini nasıl etkileyeceği ise belli değil. Hemen her şeyde olduğu gibi başlangıçta değişiklikler muhtemelen küçük gözükeceklerdir ancak Zuckerberg'in hedefleri oldukça büyük gözükmekte.
Zuckerberg'in hedefleri büyük olabilir ve bir firmanın hedeflerine her zaman şüphe ile yaklaşmakta fayda var ancak eğer bu hedeflerin yarısına bile ulaşılırsa büyük bir başarı elde edilmiş olacaktır...
Levent Öztürk
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