Facebook'ta "Herkesin Eşit Olmadığını" Kanıtlayan Belgeler Sızdırıldı!

Wall Street Journal, yüksek profilli kullanıcıların, geri kalanımız gibi sosyal ağın kurallarına tabi olmadığını gösteren dahili Facebook belgelerini haberine taşıdı. Görünüşe göre, haber değeri taşıyan, etkili veya popüler olan veya 'PR açısından riskli' olan kullanıcılar, platformda ceza almadan istedikleri pek çok şeyi yapabiliyor.
Facebook, eski ABD başkanı Donald Trump, futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior ve Senatör Elizabeth Warren dahil olmak üzere yüksek profilli kullanıcıları bazı moderatör gözetiminden muaf tutmak için çapraz kontrol (XCheck) adlı bir sistem kullanıyormuş. Gazeteye göre bu sistem, örneğin Neymar'ın kendisini tecavüzle suçlayan bir kadının çıplak fotoğraflarını içeren WhatsApp sohbetlerinin ekran görüntülerini gösteren bir gönderisini moderatörlerin silmesini engellemiş - normal kullanıcılar bunları yayınlasaydı, Facebook'un moderatörleri gönderiyi silerdi.
Facebook'un tartışmalardan kaçınmak için XCheck gibi bir sistem istemesi anlaşılabilir, ancak kuralların herkes için olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu sistemdeki en büyük kusur, Facebook'un geçtiğimiz yıldan önce bu içeriğin %10'undan daha azını incelemesiydi. Belgelerin vurguladığı bir diğer konu da, çoğu Facebook çalışanının XCheck'e hesap ekleyebilmesi ancak listeye kimlerin eklendiği veya neden eklendiklerine dair kayıtların her zaman tutulmaması.
WSJ'nin bulgularına yanıt olarak Facebook, XCheck ile ilgili sorunları bildiğini ve sistemden kurtulmaya çalıştığını söylüyor. Ayrıca, XCheck'e yeni kullanıcılar ekleme yeteneği verilen Facebook çalışanlarının sayısını kısıtlamak için bir plan söz konusu.
Belgeleri WSJ'ye sağlayan kişi, görünüşe göre "federal bilgi uçuran koruması" talep ediyor ve belgeler, yetkililerin bunları daha fazla inceleyebileceği Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Kongre'ye teslim edilecek...
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