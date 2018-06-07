Facebook Huawei ile Anlaşmasını "Kırpıyor"

Facebook, Huawei ile 2010 yılından beri devam eden veri paylaşımı anlaşmasını "kırpacağını" duyurdu!

Facebook Huawei ile Anlaşmasını "Kırpıyor"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018 Dünya Kupası İçin Wi-Fi Uyarısı
Facebook Huawei ile Anlaşmasını "Kırpıyor"
Games Week 2018 kapılarını açtı!
Apple'ın Bahsetmediği 15 iOS 12 Yeniliği
Android'de Split Screen Modu Nasıl Kullanılır?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir