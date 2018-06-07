Facebook Huawei ile Anlaşmasını "Kırpıyor"
Facebook, Huawei ile 2010 yılından beri devam eden veri paylaşımı anlaşmasını "kırpacağını" duyurdu!
New York Times'ın haberine göre Facebook, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye, Facebook kullanıcıları hakkında verilere özel erişim imkanı tanıyor. 2010 yılına kadar geri giden anlaşmanın bugün tartışılır hale gelmesinin nedeni ise, ABD hükumeti ile ihtilaf içerisinde olan Huawei'ye özel veri erişimi sunuluyor olması.
Facebook, Lenovo, Oppo ve TCL ile de benzer anlaşmalara sahip. Ama bir Facebook temsilcisinin söylediğine göre Huawei anlaşmasının, yaşananlar da düşünülerek, hafta sonuna kadar küçültülmesi planlanıyor.
Bu anlaşmalar, Facebook temsilcisi tarafından "endüstri için standart" bir işlem olarak tanımlanıyor ve Facebook deneyimini mobil cihazlara aktarmak için yapılmışlardı. Ayrıca Facebook, Huawei ile yapılan anlaşma sonucunda toplanan bilgilerin Huawei sunucularında değil, cihazın üzerinde kaydedildiğini de belirtiyor.
Ancak Times'ın da belirttiği üzere sosyal medya devinin anlaşmaları bu firmalarla da sınırlı değil ve aralarında Amazon, Microsoft, Samsung ve BlackBerry'nin de bulunduğu 60'dan fazla cihaz üreticisi ile kullanıcı bilgileri paylaşılıyor.
Levent Öztürk
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