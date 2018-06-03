Facebook İçin Çok Kötü Bir Haber
Yapılan yeni bir araştırma, gençlerin Facebook konusunda pek de eskisi gibi düşünmediğini gösteriyor...
Pew Araştırma Merkezi, gençler arasında sosyal medya ve internet kullanımı verileri ile akıllı telefon erişiminin etkisi üzerine yeni bir araştırmayı tamamladı ve gençlerin tercihlerinde bir değişim olduğunu raporladı. 2015 yılında yayımlanan benzer bir araştırmada Pew Araştırma Merkezi, 13-17 yaş gençlerin %71'inin Facebook, yaklaşık yarısının Instagram ve %41'inin Snapchat kullandığını söylediğini belirtiyordu. Şimdi ise gençlerin %51'i Facebook kullandığını söylerken YouTube, Instagram ve Snapchat, bu yaş grubunda liderlik ediyor. Ankete katılan ABD'li gençlerinin yaklaşık %85'i YouTube'u (2015 yılında yapılan araştırmaya dahil değildi) kullandıklarını söylerken, sırasıyla %72 ve %69'u Instagram ve Snapchat kullandıklarını söylüyorlardı.
Gençlerin en sık kullandıklarını söyledikleri siteler arasında ise YouTube ve Snapchat gençlerin üçte biri ile liderlik konumunda yer alırken, %15'i en çok kullandıkları site olarak Instagram'ı belirttiler. Gençlerin sadece %10'u en çok ziyaret ettikleri sosyal medya sitesi olarak Facebook'u söylerken, Twitter, Reddit ve Tumblr sırasıyla %3, %1 ve %1'den az belirtildi. Araştırma başyazarı Monica Anderson, gençlerin üç yıl öncesine göre çok farklı bir sosyal medya ortamına sahip olduklarını, üç yıl önce sosyal medya kullanımı temel olarak Facebook üzerine yoğunlaşırken, artık tek bir platforma odaklanmadıklarını belirtiyor.
Sosyal medyanın kullananlar için iyi veya kötü olması konusunda ise gençler iyi veya kötü bir yöne eğilim göstermiyorlar. Katılımcıların %31'i genellikle pozitif etki belirtirken %24'ü negatif etki belirtiyor ve %45'i, sosyal medyanın iyi veya kötü bir etkiye sahip olmadığını düşündüklerini söylüyor. Pozitif etki bildirenler sosyal medya sayesinde arkadaşları ve aileleriyle iletişimlerinin kolaylaştığını söylerken, negatif etki bildirenler sosyal medya siteleri üzerindeki zorbalıklara ve yayılan söylentilere dikkat çekiyorlardı.
Ayrıca Pew, gençlerin, 2015 araştırmasındaki %73'ün aksine %95'inin bir akıllı telefonu olduğunu veya akıllı telefon erişimine sahip olduklarını belirtiyor. Katılımcıların %45'i de interneti "neredeyse sürekli" kullandıklarını belirtmekteler.
Araştırma, bu yıl 7 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında 1.058 ebeveyn ve 743 genç ile düzenlendi...
Levent Öztürk
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