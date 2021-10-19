Facebook, İddialara Pek de Cevap Vermeden Cevap Verdi!

Facebook, hakkındaki iddialara cevap verdi. Ama bu cevap, pek de cevap gibi olmadı...

  • Levent Öztürk
Facebook, iddialara cevap vermeden cevap verdi...

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