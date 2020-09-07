Facebook, Instagram Hikayelerini Göstermeyi Deniyor

Facebook, Instagram'daki hikayeleri kendi mobil uygulaması üzerinde göstermeyi test etmeye başladı!

Facebook Instagram Hikayelerini Göstermeyi Deniyor

Facebook, Instagram'daki "hikayeleri" Facebook uygulamasında görmenizi sağlayacak bir işlevin testlerine başladı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen işlev, Instagram kullanıcılarının hikayelerini Facebook'ta da görünür yapmalarına izin veriyor. Facebook, bu işlevin çalışması için iki tarafın da Facebook ve Instagram hesaplarını birbirine bağlamaları ve işlevi etkin hale getirmeleri gerektiğini söylüyor. Yani Facebook'ta arkadaşınız olup sizi Instagram'da takip etmeyen bir kişi, hikayenizi göremiyor. Hikayeye gelen cevapları ise Instagram'da görebiliyorsunuz. Facebook'tan bir yetkili, işlevin "tüm gizlilik ayarlarına bağlı kaldığını" da doğruladı.

Hayatınızı herkesle paylaşmaktan henüz sıkılmadıysanız, tam aksine daha çok paylaşmanın yollarını arıyorsanız, bu yeni işlev hazır olduğunda işinizi kolaylaştırabilir.

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