Facebook'tan iOS 14 Uyarısı: "Gelirleriniz Düşebilir"

Facebook, iOS 14'te gizlilik için yapılan geliştirmelerin uygulama gelirlerini silip süpürebileceğini söyleyerek geliştiricileri uyardı!

Facebook'tan geliştiricilere uyarı!

Facebook, kendi reklam izleme araçlarını kullanan uygulama geliştiricilerini iOS 14'teki geliştirmeler hakkında uyardı.

iOS 14'teki gizliliğe yönelik yenilikler, uygulamaların kullanıcı hareketlerini izinsiz izlemesini zorlaştırıyor. Örneğin uygulamaların Apple'ın cihaz tanımlayıcısını öğrenebilmesi için kullanıcıdan izin alması gerekiyor. Bu tanımlayıcı, geliştiriciler tarafından Facebook'un Audience Network'ü yoluyla hedefli reklam göstermek için kullanılıyor.

Facebook, testlerde Audience Network yayıncı gelirinin yüzde 50 düştüğünü gözlemlediklerini söylüyor. Sosyal deve göre gerçekteki düşüş, çok daha fazla olabilir. Firma, bir başka blog gönderisinde, değişikliğin reklam hedeflemeye etkisinin çok büyük olabileceğini ve bu nedenle iOS 14'te Audience Network'ü sunmanın anlamsız hale gelebileceğini de söyledi.

Facebook'a göre değişiklik küçük şirketlerin ve geliştiricilerin gelirlerini etkileyecek, buna karşın Facebook'un kendi gelirlerini ne kadar etkileyeceği bilinmiyor.

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