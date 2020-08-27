İsteyen Herkes Bir Hacker Kiralayabilir mi? Hacker Kiralamak Mümkün mü?

Filmlerde hacker'lar, her zaman para karşılığında kolayca bulunabiliyor ve suç sayılan şeyleri yapmakta kullanılabiliyorlar. Filmler söz konusu olduğunda çoğu zaman olağanüstü bir varlık olan hacker'lar, filmlerde güvenlik sistemlerini devre dışı bırakabilir, gizli bilgileri bulabilir, suçları saniyeler içinde çözebilirler.
Ekranda gördüğünüz her şey gerçek hayattakine benzemeyebilir, ancak gerçekte hacker'ları arayanların onları nasıl bulduğunu biliyor musunuz?
Siyah Şapkalı Hacker'lar Kiralanabilir mi?
Yasa dışı hack'leme işleri çok "karlı" olabildiğinden, siyah şapkalı hacker'ları internet üzerinde bulmanız mümkün. Ancak bu hacker'ları bilinen iş arama sitelerinde görmeyeceksiniz. Black hat hacker'lar, genellikle internet forumları, sohbet odaları ve dark web üzerinde bulunurlar. Hacker'ların çoğu, kimliğini ortaya çıkaracak kredi kartı ve banka kartı gibi ödeme yöntemlerini kabul etmezler. Bu yüzden çoğu zaman kripto parayla ödeme yapılmasını talep ederler. Kredi kartı bilgilerinizi bir siyah şapkalı hacker'a vermek de iyi bir fikir olmayacaktır.
Siyah şapkalı hacker'ları bulabilmeniz, onların hizmetlerinden faydalanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Hack işini siz yapmasanız da, yasa dışı bir işin parçası olmanız, sizi suçun bir parçası yapacaktır. Kolluk kuvvetlerinin sizi bulması, bu işlerde çok tecrübeli değilseniz, genellikle zor olmayacaktır.
Siyah şapkalı bir hacker ile bir anlaşmaya vardığınızda, paranızın karşılığını alacağınızın bir garantisi yok. Yani karanlık dünyalara bir kez girdiniz mi, her şeyin yolunda gideceğinin bir işareti bulunmuyor. Hacker, hedefinizdeki bir kişi veya kuruluş ise, bu bilgileri kullanarak size şantaj da yapabilir.
Bu nedenle siyah şapkalı hacker'larla bir iş yapmanızı veya yasa dışı herhangi bir etkinlik içerisinde olmanızı kesinlikle önermiyoruz.
Beyaz Şapkalı Hacker Kiralanabilir mi?
Beyaz şapkalı hacker'ların amacı, sistemlerdeki zafiyetleri bulup güvenliği artırmak olduğundan, bu hacker'lara dair hizmetler internette rahatça bulunabiliyor. Ancak çoğu kuruluş, hizmetlerinin veya web sitesinin "beyaz şapkalı" olduğunu belirtmiyor. Bu yüzden herhangi birine güvenmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanızda fayda var. Elbette beyaz şapkalı hacker'dan ne isteyeceğinizi de net olarak belirlemeniz gerekiyor. Örneğin gözden kaçırmış olabileceğiniz noktalara karşı yazılım ve donanımınızın ne kadar güvenli olduğunun test edilmesini isteyebilirsiniz.
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